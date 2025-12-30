scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चोपता में नए साल के जश्न के लिए उमड़ा सैलानियों का सैलाब, होटल-कैंप सब 'हाउसफुल'

नए साल के स्वागत के लिए उत्तराखंड के चोपता में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है. सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है ताकि सैलानी बिना किसी बाधा के 2026 का जश्न मना सकें.

Advertisement
X
नए साल के जश्न के लिए चोपता पहुंचे टूरिस्ट (Photo-ITG)
नए साल के जश्न के लिए चोपता पहुंचे टूरिस्ट (Photo-ITG)

साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत की घड़ी करीब आ रही है. उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता-तुंगनाथ में उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है. कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की उम्मीद के बीच इस 'मिनी स्विट्जरलैंड' की खूबसूरती का दीदार करने के लिए देश के कोने-कोने से सैलानी पहुंच रहे हैं. आलम यह है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए चोपता के तमाम होटल, कैंप और होमस्टे पूरी तरह 'हाउसफुल' हो चुके हैं.

पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. अक्सर नए साल के जश्न में होने वाले हुड़दंग और हो-हल्ले को रोकने के लिए चोपता क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सैलानी प्रकृति की गोद में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से नए साल का स्वागत कर सकें.

यह भी पढ़ें: शिमला-मनाली पहुंचे लाखों टूरिस्ट! नए साल का जश्न फीका न कर दे भारी भीड़

सम्बंधित ख़बरें

Bear Attack
उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में भालुओं का आतंक
भालू ने शख्स पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
केदारघाटी में भालू ने शख्स पर किया हमला, बदला गया स्कूलों का समय
4 जिले रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी डेंजर जोन में हैं. (File Photo: ITG)
रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत इन 2 जिलों में भूकंप और लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा, IIT रुड़की की रिसर्च में खुलासा
(Photo: Screengrab)
ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में बही कार, बाल-बाल बचे यात्री, Video
kedarnath route affected due to heavy rain and landslide
उत्तराखंड: केदारनाथ और चारधाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित

चोपता की संकरी सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग की है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. 

हालांकि तुंगनाथ के कपाट इन दिनों शीतकाल के लिये बंद हैं, बावजूद इसके पर्यटक यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, चोपता बाजार पूरी तरह से पर्यटकों से पैक है. पुलिस अधिक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि चोपता में पर्यटक अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं. क्रिसमस से यहां लगातार पर्यटक आ रहे हैं. नये साल पर भी यहां पर्यटकों के अच्छी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस पूरी सजगता से कार्य कर रही है. कही भी कोई उपद्रव न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ठंड और कोहरे की मार... नए साल पर अयोध्या जाने से पहले जान लीजिए वहां का हाल

रिपोर्ट- प्रवीन सेमवाल

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement