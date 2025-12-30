चोपता में नए साल के जश्न के लिए उमड़ा सैलानियों का सैलाब, होटल-कैंप सब 'हाउसफुल'

साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत की घड़ी करीब आ रही है. उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता-तुंगनाथ में उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है. कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की उम्मीद के बीच इस 'मिनी स्विट्जरलैंड' की खूबसूरती का दीदार करने के लिए देश के कोने-कोने से सैलानी पहुंच रहे हैं. आलम यह है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए चोपता के तमाम होटल, कैंप और होमस्टे पूरी तरह 'हाउसफुल' हो चुके हैं.

पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. अक्सर नए साल के जश्न में होने वाले हुड़दंग और हो-हल्ले को रोकने के लिए चोपता क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सैलानी प्रकृति की गोद में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से नए साल का स्वागत कर सकें.

चोपता की संकरी सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग की है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

हालांकि तुंगनाथ के कपाट इन दिनों शीतकाल के लिये बंद हैं, बावजूद इसके पर्यटक यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, चोपता बाजार पूरी तरह से पर्यटकों से पैक है. पुलिस अधिक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि चोपता में पर्यटक अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं. क्रिसमस से यहां लगातार पर्यटक आ रहे हैं. नये साल पर भी यहां पर्यटकों के अच्छी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस पूरी सजगता से कार्य कर रही है. कही भी कोई उपद्रव न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

रिपोर्ट- प्रवीन सेमवाल

