भारत से कंबोडिया कैसे पहुंचें? जानें फ्लाइट, वीजा और 7 दिन की ट्रिप का पूरा खर्च

कंबोडिया अपने प्राचीन मंदिरों और शानदार लैंडस्केप के कारण भले ही एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, लेकिन हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक बार फिर हुई गोलाबारी और हवाई हमलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और कंबोडिया ने रॉकेट से जवाब दिया है. इस तनाव भरे माहौल में भी अगर आप अपनी छुट्टियों के लिए कंबोडिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है. इसके लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि भारत से कंबोडिया पहुंचने का सही तरीका क्या है और इस पूरे ट्रिप पर आपका कितना खर्च आएगा. अपनी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आपको वीजा, फ्लाइट और जरूरी खर्चों की पूरी जानकारी रखनी होगी.

कैसे पहुंचे कंबोडिया?

भारत से कंबोडिया के लिए अभी कोई सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है. ऐसे में, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी होंगी. आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, और हैदराबाद जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से उड़ान भर सकते हैं, जो आमतौर पर बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर, या हनोई और हो ची मिन्ह सिटी जैसे शहरों से होकर जाती हैं. इन शहरों से आपको कंबोडिया के मुख्य हवाई अड्डों के लिए आगे की फ्लाइट मिलेगी. इन रूट्स पर एयरएशिया, थाई एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस और वियतनाम एयरलाइंस जैसी प्रमुख एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं.

कंबोडिया ट्रिप का टोटल खर्च कितना आएगा?

भारत से कंबोडिया की यात्रा की कुल लागत आपकी यात्रा की अवधि, आपकी प्राथमिकताओं और आपके घूमने के कार्यक्रम के आधार पर अलग-अलग होती है. अगर आप बजट को ध्यान में रखकर घूमना चाहते हैं, तो एक सप्ताह की यात्रा के लिए लगभग ₹60,000 से ₹70,000 खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं, अगर आप ज्यादा शानदार कंबोडिया पैकेज लेना चाहते हैं, तो इसकी लागत ₹1,00,000 से अधिक भी हो सकती है.

फ्लाइट टिकट पर कितना खर्च होगा?

भारत से कंबोडिया की यात्रा करते समय, फ्लाइट टिकट आपके कुल खर्च का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है. हवाई किराए की लागत बुकिंग के समय, एयरलाइन की प्राथमिकताएं और ट्रैवल क्लास जैसे कई चीजों पर निर्भर करती है. राउंड ट्रिप टिकट की लागत प्रस्थान शहर और मौसम के आधार पर प्रति व्यक्ति ₹25,000 से ₹50,000 तक हो सकती है. इसके अलावा, अलग-अलग एयरलाइन विकल्पों की प्लानिंग और खोज करने से आपको अधिक किफायती हवाई यात्रा विकल्प प्राप्त करने में मदद मिलेगी. साथ ही, यात्री ट्रैवल लोन लेकर भी अपनी फ्लाइट टिकट पहले से बुक कर सकते हैं.

कंबोडिया वीजा और उसका खर्च

कंबोडिया घूमने जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए वीजा लेना बहुत जरूरी है. वीजा एप्लीकेशन प्रक्रिया में वीजा फीस और जरूरी कागजात तैयार करवाने का कुछ खर्च आता है. आपको किस तरह का और कितनी अवधि का वीजा चाहिए, इसके हिसाब से कंबोडिया के लिए वीजा फीस ₹2,000 से ₹5,000 तक हो सकती है. अगर आप इसके खर्चों को आसानी से कवर करना चाहते हैं, तो ट्रैवल के लिए पर्सनल लोन लेना एक अच्छा तरीका है. इससे यात्री बिना किसी पैसों की रुकावट के अपने जरूरी कागजात समय पर तैयार करवा सकते हैं.

ट्रैवल इंश्योरेंस और रहने का खर्च

अप्रत्याशित स्थितियों से बचने के लिए ट्रैवल बीमा बहुत जरूरी है, जैसे कि अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपकी यात्रा रद्द हो जाए, या आपका सामान खो जाए. कंबोडिया की यात्रा के लिए ट्रैवल बीमा का खर्च आमतौर पर ₹2,000 से ₹5,000 तक होता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितनी कवरेज चाहिए और यात्रा कितनी लंबी है. इसके अलावा, आपके रहने का खर्च भी आपके बजट पर निर्भर करेगा. आप सस्ते हॉस्टल से लेकर महंगे रिसॉर्ट्स तक, कहीं भी रुक सकते हैं. औसतन, जगह और सुविधाओं के हिसाब से, आपको एक रात के लिए ₹3,000 से ₹10,000 खर्च करने पड़ सकते हैं.



