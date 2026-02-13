scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एडवेंचर के शौकीनों के लिए जन्नत हैं ये 5 विदेशी ठिकाने, आज ही करें प्लानिंग

अगर आप भी अपनी बोरियत भरी रूटीन से ब्रेक लेकर किसी जादुई सफर पर निकलना चाहते हैं, तो दुनिया में कई ऐसे ठिकाने हैं जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना देंगे. आखिर इन जगहों में ऐसा क्या है जो इन्हें सपनों जैसा डेस्टिनेशन बनाता है.

Advertisement
X
अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करें दुनिया के ये जादुई ठिकाने (Photo: Pexels)
अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करें दुनिया के ये जादुई ठिकाने (Photo: Pexels)

हर किसी का सपना होता है कि वह अपनी छुट्टियों में किसी ऐसी जगह जाए, जो किसी फिल्मी सीन या खूबसूरत ख्वाब जैसी लगे. चाहे वो बर्फ से ढकी पहाड़ियां हों, नीले समंदर के बीच बने आलीशान रिसॉर्ट्स या फिर आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस शहर.

अगर आप भी अपनी रूटीन लाइफ से ब्रेक लेकर कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो दुनिया के ये ठिकाने आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां आपको लग्जरी, एडवेंचर और सुकून का वो मेल मिलेगा जो आपकी ट्रिप को उम्र भर के लिए यादगार बना देगा. 

1. जापान

सम्बंधित ख़बरें

काशी की गलियां हों या महाकाल की नगरी, महाशिवरात्रि पर घूमें ये 5 ठिकाने
विदेश घूमने का है प्लान, अमेरिका यात्रा के लिए ये 10 शहर हैं सबसे बेस्ट
गाना गाएगी सड़क! मुंबई के इस रोड पर सुनाई देगी 'जय हो' की धुन
Japan cherry blossom festival
क्या होता है जापान का 'चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल'? इस वजह से हुआ रद्द, देखें तस्वीरें
न बस, न कार, न ट्रेन का शोर, पैदल घूमने के लिए बेस्ट हैं ये देश

अगर आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पुरानी संस्कृति और भविष्य की तकनीक एक साथ देखने को मिले, तो जापान सबसे बेहतरीन है. यहां आप टोक्यो जैसे आधुनिक शहर में पारंपरिक चाय समारोहों का आनंद ले सकते हैं, तो वहीं पहाड़ों पर बने गर्म पानी के झरनों में अपनी सारी थकान मिटा सकते हैं. यहां का खाना और हवा जैसी तेज बुलेट ट्रेनें आपके सफर को बहुत आसान बना देती हैं. इसके अलावा, कुदरत से प्यार करने वालों के लिए यहां के ओकिनावा द्वीप और होक्काइडो के घने जंगल किसी जन्नत से कम नहीं हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: खूब विदेश घूम रहे भारतीय, टोक्यो से सिडनी तक देसी रंग में रंगे विदेशी ठिकाने

2. स्वालबार्ड, नॉर्वे

एडवेंचर या रोमांच के शौकीनों के लिए नॉर्वे का स्वालबार्ड एक सपनों जैसी जगह है. बर्फीले इलाके में बसी इस जगह पर आप स्नोमोबाइल चलाने और कयाकिंग करने का मजा ले सकते हैं. यहां के खूबसूरत होटलों में रुककर ध्रुवीय भालू और अन्य जंगली जानवरों को करीब से देखना एक अनोखा अनुभव होता है. इस जगह की सबसे खास बात है आसमान में दिखने वाली जादुई 'उत्तरी रोशनी', जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा.

3. दुबई, यूएई 

जब बात सुख-सुविधाओं और ठाट-बाट की हो, तो दुबई का नाम सबसे पहले आता है. बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारतें, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स और रेगिस्तान की सफारी इस शहर को खास बनाते हैं. साथ ही, यहां के सात सितारा होटल और शानदार स्पा आपको राजा-महाराजाओं जैसा अहसास कराते हैं. इसके अलावा, अगर आप शहर की चमक-धमक के साथ निजी विला और बेहतरीन खाने का शौक रखते हैं, तो दुबई आपके लिए परफेक्ट जगह है.

4. कैरेबियन द्वीप समूह

अगर आपको शोर-शराबे से दूर समंदर की लहरों के बीच वक्त बिताना पसंद है, तो कैरेबियन के द्वीप आपका इंतजार कर रहे हैं. यहां के प्राइवेट रिसॉर्ट्स और सफेद रेत वाले समुद्र तट पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं. आप यहां अपनी प्राइवेट नाव या क्रूज बुक करके अलग-अलग द्वीपों की सैर कर सकते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो शांति और सुकून के साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: AI समिट का असर, दिल्ली में फाइव स्टार होटलों के किराए में खरीद लेंगे कार

5. मालदीव

मालदीव अपने उन घरों के लिए मशहूर है जो सीधे समंदर के नीले पानी के ऊपर बने होते हैं. यहां के छोटे-छोटे द्वीप आपको ऐसी प्राइवेसी देते हैं जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है. आप अपने कमरे की खिड़की से सीधे समंदर में उतरकर रंग-बिरंगी मछलियों को देख सकते हैं और गोताखोरी का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा, समंदर के अंदर बने रेस्तरां में बैठकर खाना खाना यहां के सबसे यादगार अनुभवों में से एक है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement