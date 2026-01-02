scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किसी को करोड़ों, तो किसी को एक रुपया भी नहीं, क्या है YouTube का असली खेल

YouTube पर करियर बनाना बहुत से लोगों का सपना होता है. हालांकि, तमाम कोशिशों के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो YouTube से कमाई नहीं कर पाते हैं. सवाल आता है कि ऐसा क्या है, जो कुछ लोग YouTube से लाखों की कमाई कर लेते हैं, जबकि कुछ के चैनल कभी मोनेटाइज भी नहीं हो पाते हैं. इसका जवाब हम आपको इस आर्टिकल में बता रहे हैं.

Advertisement
X
YouTube चैनल मोनेटाइज कराने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. (Photo: Unsplash)
YouTube चैनल मोनेटाइज कराने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. (Photo: Unsplash)

YouTube से कई लोग मोटी कमाई कर रहे हैं. इसे देखते हुए बहुत से लोग चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद उनका चैनल ना तो कभी मोनेटाइज हो पाता है ना कभी उनकी कमाई होती है. ऐसा क्यों होता है कि किसी का चैनल तो खूब चल रहा है, जबकि किसी का आज तक मोनेटाइज भी ना हो पाया हो. 

इन सब की वजह आपका डाले कंटेंट और YouTube चैनल हो सकते हैं. अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं  या बना चुके लेकिन मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखकर उस दिशा में शुरुआत करनी चाहिए. 

सही टॉपिक चुनें

सबसे पहले आपको सही टॉपिक चुनना होगा. आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है, लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं. ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाएं, जिस पर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो और जिसकी ऐड वैल्यू ज्यादा हो. भारत में टेक, फाइनेंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे वीडियोज पर अच्छी कमाई होती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Instagram TV App Launch
YouTube को टक्कर देने की तैयारी में जकरबर्ग, किया बड़ा ऐलान
YouTube Recap Launch in India
YouTube Recap भारत में लॉन्च, क्या है ये और कैसे करता है काम
AI slop, youtube,
AI का जलवा, एक बोलता बंदर और एक साल में कमा लिए 38 करोड़ रुपये
YouTube Recap Launch in India
'यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, YouTuber की कितनी होती है इनकम...' यह जानने को मासूम ने तय किया 1700 KM का सफर
यूट्यूबर सवुक्कू गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
गेट खोलने से किया इनकार, रखी शर्त, चर्चित Youtuber को उठाकर ले गई पुलिस

यह भी पढ़ें: YouTube को टक्कर देने की तैयारी में मार्क जकरबर्ग, मेटा ने किया बड़ा ऐलान

क्या हैं मोनेटाइजेशन की शर्तें

अगर आप अपने चैनल पर मल्टीपल चीजें पोस्ट करते हैं, तो यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं. चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए आपके चैनल पर कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए. अगर शॉर्ट्स डालते हैं, तो 90 दिनों में 30 लाख व्यूज शॉर्ट्स पर होने चाहिए. 

Advertisement

लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाएं

बेहतर वॉच आवर के लिए आपको लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो बनाने चाहिए. आप 6 से 10 मिनट के वीडियो बना सकते हैं. वहीं शॉर्ट्स को सिर्फ रीच के लिए बनाना चाहिए. इससे आपको जल्दी रीच मिलेगी और सब्सक्राइबर्स भी तेजी से बढ़ेंगे. यूट्यूब वॉच आवर पर पैसे देता है व्यूज पर नहीं. 

यह भी पढ़ें: YouTube Recap भारत में लॉन्च, क्या है ये फीचर और कैसे करता है काम

थंबनेल बनाते समय रखें ध्यान 

हमेशा वीडियो को ऐसा बनाएं, देखने वाले को वो देर तक बांधे रखे. थंबनेल बनाते समय ध्यान रखें कि 3 से 4 शब्द ही लिखा हो. इसमें इमोशन ज्यादा दिखे और टेक्स्ट कम से कम नजर आए. इसके अलावा कमाल टाइटल और थंबनेल दोनों का होता है. जैसे आप iPhone 15 Review की जगह '80,000 का iPhone… मत करना ये गलती' ऐसा थंब चुन सकते हैं. 

कंसिस्टेंसी बनाए रखें 

बहुत से लोगों के साथ दिक्कत होती है कि वे एक दो वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं. हफ्ते में 2 से तीन वीडियो अपलोड करें और अपलोड का वक्त एक ही होना चाहिए. अगर आप 60 से 90 दिनों तक इसे जारी रखते हैं, तो आपको फायदा होगा. यूट्यूब नए चैनल को पहले टेस्ट करता है फिर उसे पुश करता है. 

Advertisement

बढ़ेंगे सब्सक्राइबर्स

शॉर्ट्स का प्रयोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए करें. आप लॉन्ग वीडियो से ही छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं. इनके कमेंट में आप लॉन्ग वीडियो का लिंक दे सकते हैं. इसके अलावा आपको SEO का भी ध्यान रखना होगा. टाइटल में कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन की पहली दो लाइन में कीवर्ड्स रख सकते हैं. 

नहीं है कोई शॉर्टकट

कुल मिलाकर YouTube पर Monetization का शॉर्टकट नहीं है. यहां आपका काम सही प्लानिंग के होगा. अगर आप 3 से 6 महीने तक लगातार अपने चैनल पर ठीक दिशा में काम करते हैं, तो आपको चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement