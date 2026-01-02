किसी को करोड़ों, तो किसी को एक रुपया भी नहीं, क्या है YouTube का असली खेल

YouTube से कई लोग मोटी कमाई कर रहे हैं. इसे देखते हुए बहुत से लोग चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद उनका चैनल ना तो कभी मोनेटाइज हो पाता है ना कभी उनकी कमाई होती है. ऐसा क्यों होता है कि किसी का चैनल तो खूब चल रहा है, जबकि किसी का आज तक मोनेटाइज भी ना हो पाया हो.

इन सब की वजह आपका डाले कंटेंट और YouTube चैनल हो सकते हैं. अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या बना चुके लेकिन मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखकर उस दिशा में शुरुआत करनी चाहिए.

सही टॉपिक चुनें

सबसे पहले आपको सही टॉपिक चुनना होगा. आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है, लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं. ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाएं, जिस पर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो और जिसकी ऐड वैल्यू ज्यादा हो. भारत में टेक, फाइनेंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे वीडियोज पर अच्छी कमाई होती है.

क्या हैं मोनेटाइजेशन की शर्तें

अगर आप अपने चैनल पर मल्टीपल चीजें पोस्ट करते हैं, तो यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं. चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए आपके चैनल पर कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए. अगर शॉर्ट्स डालते हैं, तो 90 दिनों में 30 लाख व्यूज शॉर्ट्स पर होने चाहिए.

लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाएं

बेहतर वॉच आवर के लिए आपको लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो बनाने चाहिए. आप 6 से 10 मिनट के वीडियो बना सकते हैं. वहीं शॉर्ट्स को सिर्फ रीच के लिए बनाना चाहिए. इससे आपको जल्दी रीच मिलेगी और सब्सक्राइबर्स भी तेजी से बढ़ेंगे. यूट्यूब वॉच आवर पर पैसे देता है व्यूज पर नहीं.

थंबनेल बनाते समय रखें ध्यान

हमेशा वीडियो को ऐसा बनाएं, देखने वाले को वो देर तक बांधे रखे. थंबनेल बनाते समय ध्यान रखें कि 3 से 4 शब्द ही लिखा हो. इसमें इमोशन ज्यादा दिखे और टेक्स्ट कम से कम नजर आए. इसके अलावा कमाल टाइटल और थंबनेल दोनों का होता है. जैसे आप iPhone 15 Review की जगह '80,000 का iPhone… मत करना ये गलती' ऐसा थंब चुन सकते हैं.

कंसिस्टेंसी बनाए रखें

बहुत से लोगों के साथ दिक्कत होती है कि वे एक दो वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं. हफ्ते में 2 से तीन वीडियो अपलोड करें और अपलोड का वक्त एक ही होना चाहिए. अगर आप 60 से 90 दिनों तक इसे जारी रखते हैं, तो आपको फायदा होगा. यूट्यूब नए चैनल को पहले टेस्ट करता है फिर उसे पुश करता है.

बढ़ेंगे सब्सक्राइबर्स

शॉर्ट्स का प्रयोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए करें. आप लॉन्ग वीडियो से ही छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं. इनके कमेंट में आप लॉन्ग वीडियो का लिंक दे सकते हैं. इसके अलावा आपको SEO का भी ध्यान रखना होगा. टाइटल में कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन की पहली दो लाइन में कीवर्ड्स रख सकते हैं.

नहीं है कोई शॉर्टकट

कुल मिलाकर YouTube पर Monetization का शॉर्टकट नहीं है. यहां आपका काम सही प्लानिंग के होगा. अगर आप 3 से 6 महीने तक लगातार अपने चैनल पर ठीक दिशा में काम करते हैं, तो आपको चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा.

