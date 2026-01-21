scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Whirlpool लाया खास वॉशिंग मशीन, बिना पानी और डिटर्जेंट के साफ होंगे कपड़े

Whirlpool ने एक खास वॉशिंग मशीन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Xpert Care सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें ना सिर्फ रेगुलर कपड़े वॉश कर सकते हैं. बल्कि आपको ड्राई-क्लीन वाले कपड़े वॉश करने का भी विकल्प मिलेगा. कंपनी की लेटेस्ट वॉशिंग मशीन में आप बिना डिटर्जेंट और पानी के भी कपड़े साफ कर सकते हैं.

Advertisement
X
Whirlpool Xpert केयर वॉशिंग मशीन की रेंज 7Kg कैपेसिटी से शुरू होती है. (Photo: Whirlpool)
Whirlpool Xpert केयर वॉशिंग मशीन की रेंज 7Kg कैपेसिटी से शुरू होती है. (Photo: Whirlpool)

Whirlpool ने भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट वॉशिंग मशीन को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Whirlpool Xpert केयर फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लॉन्च की है. इसमें ओजोन फ्रेश एअर टेक्नोलॉजी मिलती है. कंपनी का कहना है कि ये मशीन बिना पानी या डिटर्जेंट के भी कपड़ों को साफ कर सकती है. 

ब्रांड ने बताया कि कुछ कपड़ों को पूरी तरह से धोने की जरूरत नहीं होती है. खासकर ऐसे कपड़े, जिन्हें कुछ देर के लिए ही पहना गया हो. एक्सपर्ट केयर में मिलने वाली ओजोन टेक्नोलॉजी ऐसे कपड़ों को बिना पानी के वापस फ्रेश बनाती है. 

कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी? 

Whirlpool Xpert में मिलने वाली ओजोन एअर रिफ्रेश टेक्नोलॉजी बिना पानी या डिटर्जेंट के भी कपड़ों को साफ करती है. इसके लिए मशीन में बिल्ट-इन ओजोनाइजर दिया गया है, जो ऑक्सिजन को ओजोन में बदलता है. इस ओजोन को ड्रम में रिलीज किया जाता है, जो बदबू और बैक्टेरिया को दूर रखता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Semi automatic washing machine
सर्दियों में घर ले आएं सस्ती वॉशिंग मशीन, कीमत 6790 रुपये से शुरू
Amazon-Flipkart Sale
15 हजार में मिल रही बेस्ट फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, जारी है सेल
Akai top load washing machine
Akai की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रेंज लॉन्च, इतने रुपये है कीमत
Washing machine
खरीदनी है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 10 हजार से कम में होगा काम
Xiaomi Washing machine
3-ड्रम टेक्नोलॉजी का धमाका! वॉशिंग मशीन बैक्टीरिया और एलर्जी कर देगी गायब

यह भी पढ़ें: Akai ने लॉन्च की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रेंज, कम दाम में मिलेंगे दमदार फीचर्स

कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्राई-क्लीन फैब्रिक्स पर किया गया है. टेस्टिंग के दौरान इनमें कोई सिकुड़न नहीं आई है, ना ही इनका कलर हल्का हुआ है. कंपनी का कहना है कि कपड़ों को मशीन से निकालकर सीधे पहना जा सकता है. इसके अलावा आप इस मशीन में रेगुलर कपड़े भी धो सकते हैं. 

Advertisement

क्या हैं फीचर्स? 

Whirlpool Xpert केयर रेंज में स्टीम वॉश टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसमें 6th सेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लोड और फैब्रिक के आधार पर ड्रम के मूवमेंट को एडजस्ट करता है. लो वाटर प्रेशर के लिए इसमें जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी मिलती है. मशीन 1400 RPM पर स्पिन करती है और इसमें 330mm की ड्रम ओपनिंग मिलती है.

यह भी पढ़ें: ये हैं 5 सस्ती सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कीमत 6790 रुपये से शुरू

कितनी है कीमत? 

Whirlpool Xpert केयर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की कीमत 24,500 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको 7Kg कैपेसिटी वेरिएंट मिलेगा. इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं. इस पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर पर वारंटी मिलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement