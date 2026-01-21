Whirlpool लाया खास वॉशिंग मशीन, बिना पानी और डिटर्जेंट के साफ होंगे कपड़े

Whirlpool ने भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट वॉशिंग मशीन को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Whirlpool Xpert केयर फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लॉन्च की है. इसमें ओजोन फ्रेश एअर टेक्नोलॉजी मिलती है. कंपनी का कहना है कि ये मशीन बिना पानी या डिटर्जेंट के भी कपड़ों को साफ कर सकती है.

ब्रांड ने बताया कि कुछ कपड़ों को पूरी तरह से धोने की जरूरत नहीं होती है. खासकर ऐसे कपड़े, जिन्हें कुछ देर के लिए ही पहना गया हो. एक्सपर्ट केयर में मिलने वाली ओजोन टेक्नोलॉजी ऐसे कपड़ों को बिना पानी के वापस फ्रेश बनाती है.

कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी?

Whirlpool Xpert में मिलने वाली ओजोन एअर रिफ्रेश टेक्नोलॉजी बिना पानी या डिटर्जेंट के भी कपड़ों को साफ करती है. इसके लिए मशीन में बिल्ट-इन ओजोनाइजर दिया गया है, जो ऑक्सिजन को ओजोन में बदलता है. इस ओजोन को ड्रम में रिलीज किया जाता है, जो बदबू और बैक्टेरिया को दूर रखता है.

कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्राई-क्लीन फैब्रिक्स पर किया गया है. टेस्टिंग के दौरान इनमें कोई सिकुड़न नहीं आई है, ना ही इनका कलर हल्का हुआ है. कंपनी का कहना है कि कपड़ों को मशीन से निकालकर सीधे पहना जा सकता है. इसके अलावा आप इस मशीन में रेगुलर कपड़े भी धो सकते हैं.

क्या हैं फीचर्स?

Whirlpool Xpert केयर रेंज में स्टीम वॉश टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसमें 6th सेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लोड और फैब्रिक के आधार पर ड्रम के मूवमेंट को एडजस्ट करता है. लो वाटर प्रेशर के लिए इसमें जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी मिलती है. मशीन 1400 RPM पर स्पिन करती है और इसमें 330mm की ड्रम ओपनिंग मिलती है.

कितनी है कीमत?

Whirlpool Xpert केयर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की कीमत 24,500 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको 7Kg कैपेसिटी वेरिएंट मिलेगा. इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं. इस पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर पर वारंटी मिलेगी.

