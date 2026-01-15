Akai ने लॉन्च की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रेंज, कम दाम में मिलेंगे दमदार फीचर्स

Akai ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की रेंज लॉन्च की है. ब्रांड का लेटेस्ट लाइन-अप दमदार फीचर्स के साथ आता है. इस वॉशिंग मशीन लाइन-अप में डीप क्लीन टेक्नोलॉजी, बिल्ट-इन हीटर और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है.

और पढ़ें

कंपनी ने अलग-अलग कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया है. ब्रांड का कहना है कि उनके लेटेस्ट प्रोडक्ट में एंटी-बैक्टीरियल ड्रम कोट और मल्टीपल वॉश प्रोग्राम मिलते हैं. आइए जानते हैं कंपनी की लेटेस्ट वॉशिंग मशीन की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Akai की लेटेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन कई कैपेसिटी ऑप्शन में आती है. कंपनी ने इसे 7.5Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg और 12Kg कैपेसिटी ऑप्शन में लॉन्च किया है. यानी ब्रांड के पोर्टफोलियो में छोटी फैमिली से लेकर बड़े परिवार तक सभी के लिए एक वॉशिंग मशीन का विकल्प है.

यह भी पढ़ें: ये हैं 5 सस्ती सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कीमत 6790 रुपये से शुरू

ये वॉशिंग मशीन दो कलर ऑप्शन- मिड ब्लैक और आइनॉक ग्रे में आती है. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर 10 साल की वारंटी दे रही है. Akai की टॉप लोड वॉशिंग मशीन की कीमत 14,490 रुपये से शुरू होती है और 29,900 रुपये तक जाती है. इन प्रोडक्ट्स को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल पार्टनर्स से खरीद सकते हैं.

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Akai की लेटेस्ट वॉशिंग मशीन मल्टीपल कैपेसिटी ऑप्शन में आती है. इसमें आपको 7.5Kg से लेकर 12Kg तक का ऑप्शन मिलता है. इसमें एंटी-बैक्टेरियल ड्रम कोटिंग मिलती है. बेहतर सफाई के लिए वॉशिंग मशीन में मल्टीपल वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं. ये वॉश प्रोग्राम फैब्रिक के हिसाब से भी हैंडल किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: वॉशिंग मशीन में डिसप्रिन की गोली क्यों मिला रहे हैं लोग, इससे क्या होता है?

इसमें मैजिक फिल्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. ये एक वॉटरफॉल वॉश सिस्टम है, जिसमें पानी ऊपर से नीचे किसी झरने की तरह गिरता है. इसके अलावा वॉशिंग मशीन में मेमोरी फंक्शन, बजर अलर्ट और लो-वाटर प्रेशर के लिए सपोर्ट भी दिया गया है. ये एंटी-रैट डिजाइन, लो-नॉयस ऑपरेशन और क्विक वॉश मोड के साथ आती है.

---- समाप्त ----