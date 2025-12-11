scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3-ड्रम टेक्नोलॉजी का धमाका! कमाल की है ये वॉशिंग मशीन, बैक्टीरिया और एलर्जी कर देगी गायब

Xiaomi ने सभी को हैरान करते हुए एक खास वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया है, जिसके अंदर 1 या 2 ड्रम नहीं बल्कि पूरे 3 ड्रम का सेटअप है. ये तीनों ही ड्रम अलग-अलग काम करते हैं और कपड़ों को धोते हैं. ये वॉशिंग मशीन कपड़ों के साथ बैक्टीरिया और एलर्जी आदि को भी दूर करने का काम करती है.

Advertisement
X
Xiaomi ने ड्रम वाली वॉशिंग मशीन लॉन्च की. (Photo: Xiaomi)
Xiaomi ने ड्रम वाली वॉशिंग मशीन लॉन्च की. (Photo: Xiaomi)

Xiaomi ने एक बेहद ही खास वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया है. इसके अंदर कपड़े धोने के लिए तीन ड्रम है. इसका नाम Mijia Three-Zone वॉशिंग मशीन प्रो 14Kg है. कंपनी ने यूजर्स की जरूरत और हाईजीन का ध्यान रखते हुए इस वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया है. हालांकि अभी इसको चीन में लॉन्च किया है. 

इसकी कीमत 6499 चीनी यूआन है, जिसे भारतीय करेंसी में कंवर्ट करते हैं तो करीब 82,666 रुपये है. भारत में इसकी लॉन्चिंग की कोई जानकारी नहीं है. 

तीन ड्रम का लेआउट

सम्बंधित ख़बरें

Samsung smart TV
महंगे हो सकते हैं स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन, इन वजहों से बढ़ेंगी कीमतें  
Smartphone
अब सभी स्मार्टफोन में मिलेगा ये ऐप, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे डिलीट 
फोन ऑफ होना खतरे की निशानी! हैकर्स ऐसे उठा रहे हैं फायदा, जान कर होंगे हैरान 
Real And Fake iphone
नकली तो नहीं है आपका स्मार्टफोन? ये सरकारी पोर्टल दिखा देगा पूरा रिपोर्ट कार्ड  
Redmi Note 15 Launch Date
Xiaomi भारत में लॉन्च करेगा 108MP कैमरे वाला फोन, कितनी होगी कीमत 

शाओमी के इस न्यू मॉडल के अंदर तीन ड्रम का लेआउट दिया गया है, जो अलग-अलग टाइप के कपड़े धोने का काम करते हैं. इसमें एक लार्ज ड्रम 12KG है और अन्य दो ड्रम 1-1KG के हैं. 

यह भी पढ़ें: ये हैं 5 सस्ती सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कीमत 6790 रुपये से शुरू

शाओमी लेकर आई खास वॉशिंग मशीन

शाओमी ने इन दो ड्रम को खासतौर से हाई हाईजीन क्लॉथिंग के लिए तैयार किया गया है. हर एक ड्रम के लिए पानी की सप्लाई अलग-अलग है. साथ ही स्टेरेलाइजेशन सिस्टम भी अलग है. 

यह भी पढ़ें: बस अंदर लेटिए… और शरीर खुद धुल जाएगा! जापान की ह्यूमन वॉशिंग मशीन वायरल

Advertisement

कंपनी ने बताया है कि यह वॉशिंग मशीन उन लोगों के लिए जिनको एक बड़ी वॉशिंग मशीन की जरूरत है. साथ ही वह हाई हाइजीन का ध्यान रखते हैं. वे लोग कुछ खास कपड़ों को अलग तरह से धोना चाहते हैं. 

हाईजीन के लिए कंपनी ने एडवांस्ड स्टेलाइजेशन का यूज किया है, जो 99.99 परसेंट वायरस और बैक्टिरिया को रिमूव कर देती है. साथ ही यह एलर्जी और डस्ट एलिमेंट्स को भी रिमूव कर सकेगा.

वॉशिंग मशीन में तीन टाइप के मॉडल 

वॉशिंग मशीन की बात करें तो मुख्यतः तीन टाइप के मॉडल आते हैं. एक सेमी ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक टॉप लोड और ऑटोमैटिक फ्रंड लोड. फ्रंड लोड और टॉप लोड में एक ही टब होता है, जिसकी वजह से कपड़े धोने में ज्यादा समय लगता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement