3-ड्रम टेक्नोलॉजी का धमाका! कमाल की है ये वॉशिंग मशीन, बैक्टीरिया और एलर्जी कर देगी गायब

Xiaomi ने एक बेहद ही खास वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया है. इसके अंदर कपड़े धोने के लिए तीन ड्रम है. इसका नाम Mijia Three-Zone वॉशिंग मशीन प्रो 14Kg है. कंपनी ने यूजर्स की जरूरत और हाईजीन का ध्यान रखते हुए इस वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया है. हालांकि अभी इसको चीन में लॉन्च किया है.

इसकी कीमत 6499 चीनी यूआन है, जिसे भारतीय करेंसी में कंवर्ट करते हैं तो करीब 82,666 रुपये है. भारत में इसकी लॉन्चिंग की कोई जानकारी नहीं है.

तीन ड्रम का लेआउट

शाओमी के इस न्यू मॉडल के अंदर तीन ड्रम का लेआउट दिया गया है, जो अलग-अलग टाइप के कपड़े धोने का काम करते हैं. इसमें एक लार्ज ड्रम 12KG है और अन्य दो ड्रम 1-1KG के हैं.

शाओमी लेकर आई खास वॉशिंग मशीन

शाओमी ने इन दो ड्रम को खासतौर से हाई हाईजीन क्लॉथिंग के लिए तैयार किया गया है. हर एक ड्रम के लिए पानी की सप्लाई अलग-अलग है. साथ ही स्टेरेलाइजेशन सिस्टम भी अलग है.

कंपनी ने बताया है कि यह वॉशिंग मशीन उन लोगों के लिए जिनको एक बड़ी वॉशिंग मशीन की जरूरत है. साथ ही वह हाई हाइजीन का ध्यान रखते हैं. वे लोग कुछ खास कपड़ों को अलग तरह से धोना चाहते हैं.

हाईजीन के लिए कंपनी ने एडवांस्ड स्टेलाइजेशन का यूज किया है, जो 99.99 परसेंट वायरस और बैक्टिरिया को रिमूव कर देती है. साथ ही यह एलर्जी और डस्ट एलिमेंट्स को भी रिमूव कर सकेगा.

वॉशिंग मशीन में तीन टाइप के मॉडल

वॉशिंग मशीन की बात करें तो मुख्यतः तीन टाइप के मॉडल आते हैं. एक सेमी ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक टॉप लोड और ऑटोमैटिक फ्रंड लोड. फ्रंड लोड और टॉप लोड में एक ही टब होता है, जिसकी वजह से कपड़े धोने में ज्यादा समय लगता है.

