Vivo का सबसे पावरफुल फोन भारत में आज होगा लॉन्च, लगा सकेंगे DSLR जैसा लेंस

Vivo आज भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिनके नाम Vivo X300 Pro और X300 है. Vivo X300 Pro के साथ यूजर्स DSLR कैमरे की तरह एक्सटर्नल लेंस लगा सकेंगे, जो इस हैंडसेट को दूसरों से अलग बनाता है. साथ ही इससे दमदार और फोटोग्राफी भी जा सकेगी. हालांकि एक्सटर्नल लेंस लगाने का फीचर देने वाला यह कोई पहला फोन नहीं है.

Vivo X300 सीरीज में MediaTek के फ्लैगशिप Dimensity 9500 चिपसेट का यूज किया है. इसमें Zeiss ट्यूंड कैमरा मॉड्यूल दिया है. भारत में यह सीरीज आज दोपहर 12 बजे लॉन्चिंग होगी. इसको ऑफिशियल YouTube चैनल और सोशल मीडिया चैनल्स पर जाकर चलाया जा सकेगा.

Vivo X300, Vivo X300 Pro की संभावित कीमत

Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लेकर अब तक कई लीक्स रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज के बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 75 हजार रुपये से शुरू हो सकेगी.

Vivo X300 Pro की शुरुआती कीमत 90 हजार या 1 लाख रुपये हो सकती है. इसमें 16GB रैम के साथ स्टोरेज के कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे.

Vivo X300 सीरीज के फीचर्स

Vivo X300 सीरीज में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट का यूज किया जाएगा. साथ में Pro Imaging VS1 चिप और V3+ इमेजिंग चिप का यूज किया है. यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करेगा.

Vivo X300 Pro का कैमरा सेटअप

Vivo X300 Pro को लेकर कंफर्म किया जा चुका है कि इसमें Zeiss ट्यूंड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसके अंदर 50-Megapixel (f/1.57) Sony LYT-828 सेंसर मिलेगा. इसमें 50-Megapixel सैमसंग JN1 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. तीसरा कैमरा 200MP का HPB APO टेलीफोटो कैमरा दिया है. इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

Vivo X300 का कैमरा सेटअप

Vivo X300 में 200-megapixel का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसमें OIS का सपोर्ट है. इसमें 50-megapixel का सोनी LYT 602 टेलीफोटो सेंसर दिया है. इसमें 50-megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है. इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

