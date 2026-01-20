Vivo X200T की लॉन्च डेट कन्फर्म, 50MP के तीन कैमरा के साथ होगा लॉन्च

Vivo X200T जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है. ये स्मार्टफोन इस महीने के आखिर में लॉन्च होगा. वैसे कंपनी ने अपनी Vivo X200 सीरीज को भारत में 2024 में लॉन्च किया था. इस सीरीज में कंपनी ने Vivo X200 और Vivo X200 Pro को लॉन्च किया था.

बाद में कंपनी ने Vivo X200 FE को भी भारत में लॉन्च किया है, जो कम बजट में आता है. अब बात करते हैं Vivo X200T की जो जल्द ही लॉन्च होगा. ये फोन 50MP के Zeiss ऑप्टिक्स के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर मिलेगा. आइए जानते हैं इस फोन की लॉन्च डेट और दूसरी खास बातें.

कब लॉन्च होगा स्मार्टफोन?

Vivo X200T की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है. ये स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा. इसे आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही Flipkart से भी खरीद पाएंगे. फोन ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी मिलेगा. लॉन्च डेट के साथ ही कंपनी ने इसके फीचर्स को भी टीज किया है.

क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Vivo X200T में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें तीनों ही लेंस 50MP के होंगे, जिसे कंपनी ने Zeiss के साथ मिलकर को-डिजाइन किया है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 6.67-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा.

ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. फोन को पावर देने के लिए कंपनी 6200mAh की बैटरी दे सकती है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. स्मार्टफोन में 40W की वायरलेस चार्जिंग भी दी जा सकती है.

कितनी होगी कीमत?

Vivo X200T को कंपनी 50 से 55 हजार रुपये के बजट में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इसकी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. फोन स्टेलर ब्लैक और सीसाइड लिलाक कलर में आएगा. इस बजट में कंपनी पहले से ही Vivo X200 FE ऑफर करती है. अब देखना है कि वीवो इस फोन को किस तरह से प्लेस करती है.

