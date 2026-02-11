बार-बार एक ही पासवर्ड कर रहे हैं यूज, आप पर भी मंडरा रहा है ये खतरा

इंटरनेट पर सेफ्टी के लिए हर एक प्लेटफॉर्म, अकाउंट और डिवाइस पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होते हैं. बहुत से लोग सहूलियत के लिए एक ही सिंपल पासवर्ड सभी प्लेटफॉर्म और डिवाइस पर यूज कर लेते हैं. साइबर दोस्त I4C ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पोस्ट करके बताया है कि एक डिवाइस का डेटा ब्रीच होने पर सभी अकाउंट खतरे में पड़ सकते हैं.
साइबर दोस्त I4C, असल में एक नोडल सरकारी एजेंसी के तहत काम करती है. ये नोडल एजेंसी I4C है, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है.
एक अकाउंट का पासवर्ड हुआ लीक तो दूसरों पर भी खतरा
साइबर दोस्त के पोस्ट के मुताबिक, अगर आप एक ही पासवर्ड को मल्टीपल वेबसाइट या ऐप्स पर यूज करते हैं. तो एक प्लेटफॉर्म से डेटा लीक होने पर आपके अन्य अकाउंट पर बड़ा खतरा आ सकता है और हैकर्स को आपके अन्य डिवाइस का एक्सेस मिल जाएगा.
अलग-अलग स्ट्रांग पासवर्ड यूज करें
डिवाइस और अन्य प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग पासवर्ड का यूज करें. साथ ही सभी के लिए अलग-अलग स्ट्रांग पासवर्ड लगाना चाहिए.
यह भी पढ़ें: 14 करोड़ से ज्यादा लोगों का पासवर्ड लीक, कहीं आपका Gmail भी खतरे में तो नहीं? ऐसे करें तुरंत चेक
स्ट्रांग पासवर्ड बनाते समय ना करें ये गलती
बैंक अकाउंट या अन्य प्लेटफॉर्म के लिए पासवर्ड तैयार करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पासवर्ड कभी भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए. कई बार लोग खुद के नाम पर पासवर्ड तैयार करते हैं, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है.
साइबर दोस्त का पोस्ट
हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड ही यूज करें
बैंक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है कि एक स्ट्रांग पासवर्ड रखें. इसके लिए आप स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट, छोटे और बड़े कैरेक्टर को मिक्स करें, फिर अपना पासवर्ड तैयार करें.
बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि यूनिक पासवर्ड बनाएं और उसे किसी अन्य शख्स के साथ शेयर ना करें.
यह भी पढ़ें: Passwords Are Dead! गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड खत्म कर रहे हैं, क्या आप तैयार हैं?
भूलकर भी ना रखें ये कॉमन पासवर्ड
कई रिपोर्ट्स में बताया जा चुका है कि दुनियाभर में बहुत से लोग कॉमन पासवर्ड का यूज करतें हैं. इसमें password और 123456 जैसे उदाहरण हैं. इन्हें सबसे कमजोर पासवर्ड माना जाता है.