माइक से Gimbal Stick तक, Ubon ने लॉन्च किए आधे दर्जन क्रिएटर गैजेट्स

Ubon ने भारतीय बाजार में अपने नए प्रोडकट्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने हाल में होम अप्लयांस कैटेगरी में एंट्री की थी और अब ब्रांड ने क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर नई एक्सेसरीज को लॉन्च किया है. कंपनी ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को 'क्रिएटर्स सीरीज' नाम से ही लॉन्च किया है.

ऑडियो कैटेगरी में Ubon एक पॉपुलर नाम है और बजट रेंज में कई स्पीकर ऑफर करता है. कंपनी ने अब पॉडकास्ट सीरीज, माइक और कई दूसरे गैजेट्स को लॉन्च किया है, जो वीडियो क्रिएटर्स को कंटेंट बनाने में मदद करेंगे. आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स.

कौन-कौन से प्रोडक्ट हुए लॉन्च?

कंपनी ने पॉडकास्ट सीरीज GT 455 को लॉन्च किया है. इसमें आपको एक वायरलेस कॉलर माइक मिलता है, जो 360 डिग्री HD ऑडियो के साथ आता है. इसमें आपको ANC और 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी. कंपनी का दावा है कि ये 20 मीटर तक वायरलेस तरीके से काम करता है.

इसके अलावा कंपनी ने कॉम्पैक्ट माइक लॉन्च किया है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन समेत कई दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें टाइप-C चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. साथ ही कंपनी ने वायरलेस माइक लॉन्च किया है जो सीधे फोन से कनेक्ट होकर काम करता है.

Ubon ने जिम्बल सेल्फी स्टिक भी लॉन्च की है, जिसे आप फोन के कनेक्ट करके एक स्मार्ट और किफायती सेटअप तैयार कर सकते हैं. ये सेल्फी स्टिक 360 डिग्री रोटेशन, फेस ट्रैकिंग, स्पिन मोड और ट्राई पॉड के साथ आती है. साथ ही कंपनी ने Skyshot सेल्फी स्किक भी लॉन्च की है.

कितनी है कीमत?

Ubon क्रिएटर सीरीज को प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. ये प्रोडक्ट्स कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होंगे. कंपनी पॉडकास्ट 2.0 का MRP 3899 रुपये रखा है. वहीं GT 440 कॉलर माइक का MRP 1299 रुपये है, जबकि GT 425 मॉडल की कीमत 1399 रुपये है. वहीं जिम्बल सेल्फी स्टिक SF-185 का दाम 8199 रुपये और SF-175 की कीमत 1899 रुपये है.

