Ubon ने लॉन्च किया दमदार पार्टी स्पीकर, रिमोट से होगा कंट्रोल, साथ में मिलेगा वायरलेस माइक

Ubon ने अपना नया पार्टी स्पीकर लॉन्च कर दिया है. कंपनी का लेटेस्ट पार्टी स्पीकर SP-01 Beast सीरीज का हिस्सा है. इस प्रोडक्ट को ब्रांड ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि इस पार्टी स्पीकर में कंज्यूमर्स को लाउड और क्लियर साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा.

ये कंपनी का प्रीमियम पार्टी स्पीकर है, जो 80W साउंड आउटपुट के साथ आता है. इसमें डायनैमिक लाइट्स भी मिलती हैं, जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं. स्पीकर के साथ ही आपको कराओके माइक भी मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Ubon SP-01 Beast पार्टी स्पीकर प्रीमियम प्राइस पर आता है, जहां इसका मुकाबला मार्केट में मौजूद कई स्थापित प्लेयर से होगा. कंपनी ने इस स्पीकर को 14,990 रुपये में लॉन्च किया है. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है.

स्पीकर लॉन्चिंग के मौके पर कंपनी के को-फाउंडर ललित अरोरा ने बताया, 'भारत में फेस्टिव सीजन म्यूजिक और सेलिब्रेशन के बिना अधूरा है. SP-01 Beast पार्टी स्पीकर के जरिए, हम ज्यादा साउंड, एनर्जी और आनंद हर कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं. ये सिर्फ स्पीकर नहीं है, बल्कि हर फेस्टिव पार्टी की धड़कन है.'

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Ubon SP-01 Beast में 80W का साउंड आउटपुट मिलेगा. ये दो वायरलेस माइक्रोफोन का विकल्प मिलता है, जिसकी वजह से कराओके नाइट्स के लिए ये परफेक्ट फिट बन जाता है. इसमें 2 x 6.5-inch का वूफर और ट्वीटर का कॉम्बो मिलता है, जिसकी वजह से बेहतरीन बेस और क्लियर ट्रेबल मिलती है.

इन फीचर्स की वजह से स्पीकर का ऑडियो एक्सपीरियंस बेहतरीन हो जाता है. इसमें FM स्टीरियो रेडियो, USB, SD और TF कार्ड का सपोर्ट मिलता है. स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट दिया गया है. इसमें रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलता है. पार्टी का माहौल बनाने के लिए डिवाइस में डिस्को LED लाइट्स दी गई हैं, जो म्यूजिक से सिंक भी होती हैं.

