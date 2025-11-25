scorecardresearch
 

Thomson Smart TV लॉन्च, मिलेगा 75-inch तक का स्क्रीन और 70W का साउंड, इतनी है कीमत

Thomson QLED MEMC Smart TV सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है. इस टीवी सीरीज में 55-inch, 65-inch और 75-inch स्क्रीन साइज का विकल्प मिलेगा. टीवी 70W के साउंड आउटपुट के साथ आएगा. कम बजट में बड़ी स्क्रीन और दमदार ऑडियो चाहने वालों के लिए ये टीवी सीरीज बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

Thomson NeoX TV सीरीज तीन स्क्रीन साइज में आती है. (Photo: Thomson)
Thomson NeoX TV सीरीज तीन स्क्रीन साइज में आती है. (Photo: Thomson)

Thomson ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज (QLED MEMC 120Hz Smart TV) को लॉन्च कर दिया है. इस टीवी सीरीज में तीन स्क्रीन साइज के विकल्प मिलेंगे. NeoX सीरीज प्रीमियम डिस्प्ले और ऑडियो फीचर के साथ मिड रेंज प्राइस पर आता है. इसमें 55-inch, 65-inch और 75-inch डिस्प्ले का विकल्प मिलेगा. 

इस टीवी सीरीज में Dolby Vision, Dolby Atmos और 120Hz का MEMC बेस्ड मोशन हैंडलिंग मिलती है. आसान भाषा में कहें, तो ये टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. इसमें QLED डिस्प्ले मिलेगा. आइए जानते हैं इस टीवी सीरीज की कीमत और खास फीचर्स. 

कितनी है कीमत? 

Thomson की नई QLED TV को आप Flipkart से खरीद सकते हैं. NeoX सीरीज के 55-inch स्क्रीन वाले मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है. वहीं 65-inch का टीवी 43,999 रुपये का है, जबकि 75-inch स्क्रीन साइज वाले टीवी की कीमत 64,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: 85-inch के Smart TV हुए आउट ऑफ स्टॉक, भारत ने इस मामले में चीन को पछाड़ा

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Thomson QLED MEMC Smart TV सीरीज में 4K QLED पैनल दिया गया है. ये टीवी HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है. टीवी सीरीज Google TV 5.0 पर काम करती है. इस पर 10 हजार से ज्यादा ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले Google TV सॉफ्टवेयर के मुकाबले नया वर्जन हल्का है. इसकी वजह से टीवी ज्यादा स्मूद फील होगा. 

टीवी 120Hz MEMC फीचर के साथ आता है. यानी गेमिंग के दौरान आप हायर रिफ्रेश रेट का मजा उठा पाएंगे. ऑडियो की बात करें, तो इसमें 70W का स्टीरियो बॉक्स स्पीकर सिस्टम दिया गया है. इसमें चार बिल्ट-इन ड्राइवर्स हैं. टीवी Dolby Atmos और Dolby Digital Plus सपोर्ट के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Acerpure ने लॉन्च किया है 100-inch का Smart TV, इतने रुपये है कीमत

थॉमसन का ये टीवी AirSlim डिजाइन के साथ आता है. इसमें वॉयस सपोर्ट रिमोट दिया गया है. टीवी में गूगल असिस्टम का सपोर्ट मिलता है. इसमें आपको Netflix, Prime Video, YouTube जैसे ऐप्स के लिए हॉट-की दी गई है. आप दूसरे ऐप्स के लिए भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं.

