Thomson के दो सस्ते QLED Smart TV लॉन्च, 20 हजार से कम में मिलेगी 50-inch की स्क्रीन

Thomson ने भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है. खास बात ये है कि कंपनी के लेटेस्ट स्मार्ट टीवी JioTele OS पर बेस्ड हैं. इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जियो ने पिछले साल लॉन्च किया था, जो खास तौर पर बजट स्मार्ट टीवी के लिए तैयार किया गया है. इसमें आपको पर्सनाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है.

Flipkart Big Billion Days Sale से पहले कंपनी ने 50-inch और 55-inch के स्मार्ट टीवी को लॉन्च किया है. ये दोनों टीवी कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पर आते हैं. दोनों ही मॉडल्स में QLED 4K डिस्प्ले दिया गया है, जो HDR10+ सपोर्ट के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन स्मार्ट टीवी की कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Thomson के लेटेस्ट स्मार्ट टीवी 50-inch और 55-inch स्क्रीन साइज में मिलेंगे. दोनों में ही QLED 4K डिस्प्ले दिया गया है, जो 450 nits की ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट और स्पोर्ट्स मोड के साथ आता है. इसमें आपको बेजल-लेस डिजाइन मिलेगा. दोनों ही टीवी मॉडल्स 48W के साउंड आउटपुट के साथ आते हैं.

इसमें Dolby Digital Plus का सपोर्ट मिलता है. Smart TV में Amlogic प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है. इनमें 2GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलता है. ये टीवी JioTele OS पर काम करते हैं. इनमें HelloJio वॉयस असिस्टेंट मिलता है, जो 10 भारतीय भाषाओं में काम करता है.

टीवी पर आपको OTT प्लेटफॉर्म और कंटेंट का रिकमेंडेशन मिलेगा. इस प्लेटफॉर्म पर आप 400 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं. इस पर जियो गेम्स और जियो स्टोर मिलेंगे. कनेक्टिविटी की बात करें, तो ये स्मार्ट टीवी डुअल बैंड Wi-Fi, HDMI, USB और स्क्रीन मिररिंग फीचर के साथ आएगा. कंपनी एक साल की वारंटी अपने टीवी पर दे रही है.

कितनी है कीमत?

Thomson JioTele OS QLED स्मार्ट टीवी के 50-inch स्क्रीन साइज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है. वहीं 55-inch वाले वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये है. इन दोनों टीवी को आप 23 सितंबर से फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे. इसके साथ 3 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन और एक महीने का JioGames सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

