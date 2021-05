Tech Wrap: यहां जानें गुरुवार की 5 बड़ी खबरें, ऐसा रहा टेक जगत का हाल

यहां जानें दिनभर क्या रहा टेक जगत का हाल. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की 5 बड़ी खबरें दे रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं हमारी पूरी खबर...

डेडिकेटेड गेम मोड के साथ आ सकता है Android 12, जानें डिटेल

गूगल ने I/O 2021 इवेंट के दौरान एंड्रॉयड 12 को आधिकारिक तौर पर पेश किया. ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम बीटा वर्जन में चुनिंदा स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसे यूज करने वाले यूजर्स अब कई तरह के नए फीचर्स नए फीचर्स खोज रहे हैं और उनकी जानकारी दे रहे हैं. इसी बीच नए OS में मिलने डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलने की बात सामने आई है.

गूगल के इस फीचर से यूजर्स सिंगल टैप में डिलीट कर सकते हैं पिछले 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री

Google I/O 2021 की शुरूआत हो गई है. Google ने इसमें कई तरह के अनाउंसमेंट्स किए हैं. इसमें कई नए फीचर्स का भी ऐलान किया गया है. अनाउंस किए गए फीचर्स में से एक सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का फीचर भी है. इससे यूजर्स सिंगल टैप से अपने अकाउंट से पिछले 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं.

TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance के फाउंडर ने अपने पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान

शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance के फाउंडर Zhang Yiming इस्तीफा देने वाले है. इसको लेकर ByteDance ने अपने कर्मचारियों को एक मेमो दिया है. इसमें कहा गया है Zhang Yiming चीफ एग्जीक्यूटिव पद को छोड़ रहे हैं.

iPhone यूजर्स के लिए जल्द शुरू होगा PUBG New State का प्री-रजिस्ट्रेशन

PUBG Mobile के अगले वर्जन के तौर पर PUBG New State को अनाउंस किया गया था. PUBG New State की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी. इस गेम को इसी साल लॉन्च भी किया जा सकता है. ये गेम फिलहाल एंड्रॉयड डिवाइस पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है. इस गेम के iOS उपलब्धता के बारे में कुछ नहीं बताया गया था. अब इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है.

YouTube Premium के बिना भी इस तरह फोन में चला सकते हैं वीडियो को बैकग्राउंड में

ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube काफी पॉपुलर है. YouTube में कई सारे फीचर्स दिए गए हैं. कई फीचर्स का यूज करने के लिए आपको YouTube Premium लेना पड़ता है. YouTube Premium मोबाइल ऐप में वीडियो को बैकग्राउंड में चलाने का फीचर भी दिया गया है. इस फीचर को आप बिना Premium मेंबरशिप के भी यूज कर सकते हैं.