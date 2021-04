iQOO 7 Review: पावरफुल हार्डवेयर, गेमर्स के लिए शानदार, बोरिंग डिजाइन

भारत में हाल ही में iQOO 7 लॉन्च किया है. iQOO वीवो के तहत आता है और इस ब्रांड के तहत पहले भी कंपनी ने वैल्यू फॉर मनी गेमिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं. iQOO का मतलब, I Quest On And On.

इसके साथ ही कंपनी ने iQOO 7 Legend भी लॉन्च किया है. iQOO 7 एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें दिए गए हार्डवेयर पावरफुल हैं. कंपनी ने इसकी कीमत काफी सोच समझ कर रखी है.

iQOO 7 में Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट दिया गया है. भारतीय मार्केट में इस प्रोसेसर के साथ अभी तक आपको इससे कम कीमत वाला स्मार्टफोन शायद ही मिले. बहरहाल सिर्फ इस वजह से ही कोई स्मार्टफोन अच्छा नहीं होता. इस फोन को हफ्ते भर यूज करने के बाद आपको इसका रिव्यू बताता हूं.

iQOO 7: डिजाइन और बिल्ड

iQOO 7 के डिजाइन और बिल्ड क्वॉलिटी की बात करें तो यहां कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है. जैसी इसकी कीमत है वैसा ही ये फोन प्रीमियम दिखता है. फोन पीछे से कर्व्ड है, बैक पैनल का फिनिश देखने में अच्छा लगता है.

यूज करने में एक सॉफ्ट टच आता है और अच्छी बात ये है कि यहां फिंगरप्रिंट मैग्नेट जैसी कोई चीज नहीं है. मतलब ये कि फोन गंदा नहीं होता है. कवर के साथ न भी यूज करे तो चलेगा.

फोन के रियर में आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा. यहां इसके नीचे iQOO की ब्रांडिंग है. अब इसे आम मिनिमिलिस्टिक डिजाइन कहें या बोरिंग – ये आपको ऊपर है. क्योंकि आज कल minimalistic डिजाइन के नाम पर कंपनियां कॉस्ट कटिंग भी खूब कर रही हैं.

ओवरऑल ये फोन प्रीमियम तो लगता ही है, लेकिन डिजाइन ऐसा नहीं है ये मन को भा जाए. हो सकता है आपको इसका ब्लैक कलर पसंद आए, लेकिन मैने जिस कलर का रिव्यू किया है वो काफी नॉर्मल लगता है.

iQOO 7 : डिस्प्ले

डिजाइन की काफी बात हो गई, अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में.

इस स्मार्टफोन में 6.2 इंच की फुल एचडी प्ल AMOLED डिस्प्ले है और इसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट है. इसके साथ ही टच सैंपलिंग रेट 300Hz का मिलता है.

डिस्प्ले परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ब्राइट है और कंपनी के मुताबिक पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स तक जाती है. OTT कॉन्टेंट की बात करें तो आप HDR 10+ वाले कॉन्टेंट देख सकते हैं.

फोन की सेटिंग्स से आप डिस्प्ले के कलर प्राफाइल को बदल सकते हैं. ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स दिए गए हैं जो आपको पसंद आएंगे. इसके अलावा फोन की डिस्प्ले बाहर भी अच्छा परफॉर्म करती है. व्यूइंग एंगल बढ़िया है.

iQOO 7 : सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस

इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट दिया गया है. ये चिपसेट Qualcomm के फ्लैगशिप Snapdragon 888 का टोन डाउन वर्जन है. इस फोन में 12GB तक रैम और 256GB तक की स्टोरेज दी गई है.

फोन डे टु डे यूज में फास्ट है और इसकी परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है. हालांकि सॉफ्टवेयर में कंपनी को और भी इंप्रूवमेंट करने की दरकार अभी भी है.

गेमिंग की बात करें तो मैने इस पर Call of Duty Mobile खेल कर ट्राई किया है. आप गेम की सेटिंग्स में जा कर ग्राफिक्स क्वॉलिटी Very High कर सकते हैं और फ्रेम रेट को भी मैक्स करके खेल सकते हैं. गेम काफी स्मूद चलता है.

हालांकि ज्यादा देर तक गेम खेलने पर फोन गर्म होता है जो इन दिनों स्मार्टफोन्स के साथ आम समस्या होती जा रही है.

इस फोन में गेमिंग मोड भी दिया गया है इसके कुछ फीचर्स काम के हैं. 4D गेमिंग वाइब्रेशन हैप्टिक फीडबैक को शानदार बनाता है. गेमिंग के दौरान आप गेम को ज्यादा बेहतर तरीके से फील कर पाएंगे.

गेमिंग को लेकर दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें गेम फ्रेम इंटरपोलेशन और डिस्प्ले इनहैंसमेंट्स दिए घए हैं. इसके लिए कंपनी ने खास तौर पर एक चिप लगाया है. लेकिन डिस्प्ले में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. हो सकता है कि आप हार्डकोर गेमर हैं तो इसके बारे में अंदाजा लगे.

iQOO 7 में Android 11 बेस्ड Funtouch OS दिया गया है. कंपनी इसे स्टॉक एंड्रॉयड के तर्ज पर लाने की कोशिश कर रही है. हालांकि इसमें काफी पहले से इंस्टॉल्ड ऐप्स दिए जाते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं हैं.

कंपनी का कस्टम स्किन समय के साथ कापी बदल चुका है और अब पहले ही तरह ये iOS की कॉपी नहीं लगता है. यही ओएस आपको वीवो स्मार्टफोन में भी मिलता है.

सॉफ्टवेयर एक्स्पीरिएंस अच्छा रहा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्रंट पर भी ये फोन खरा उतरता है. चाहे गेमिंग हो या डेली टास्क, हर तरह से फोन का परफॉर्मेंस आपको पसंद आएगा.

iQOO 7: कैमरा परफॉर्मेंस

iQOO 7 में ट्रिपल रियर कैमरे दिए गए हैं. प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, इसके अलावा एक 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर लेंस है. कैमरे में यहां ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन सपोर्ट भी है. सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

पर्सनल यूज में मेरे लिए इस फोन का कैमरा मिक्स्ड रहा है. क्योंकि ये फोन जिस तरह से आउटडोर यानी डेलाइट में परफॉर्म करता है वैसे इनडोर में एक तरह से फेल हो जाता है. बाहर आप भरपूर डीटेल्स के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हैं.

कीमत के लिहाज से ये अच्छा है. लेकिन इनडोर में खास तौर पर डेप्थ इफेक्ट के साथ फोटोज उतनी अच्छी नहीं आती हैं. जूम भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहां डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है.

कम रौशनी और नाइट मोड की बात करें तो यहां भी आपको एवरेज परफॉर्मेंस ही मिलेगा. नॉयज दिखेंगे, लेकिन नाइट मोड फिर भी अच्छा है और यहां आपको तस्वीरें ऐसी मिलेंगी जो आपको पसंद आएंगी.

कैमरा ऐप स्टैंडर्ड है यहां आपको कई टूल्स और इफेक्ट्स मिलेंगे. स्टिकर्स का भी ऑप्शन दिया गया है. वाइड एंगल की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है.

वीडियोज का जहां तक सवाल है आप इससे 4k वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन, मेरी सलाह है कि फुल एचडी ही बेटर होगा, क्योंकि 4k के साथ लिमिटेशन्स हैं. स्टेब्लिटी के लिए यहां X60 सीरीज की तरह जिंबल लेवल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन अच्छा काम करता है.

iQOO 7: बैटरी बैकअप

इस स्मार्टफोन में 4,400mAh की बैटरी दी गई है. इसके साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. बैटरी पावर भले ही कम है, लेकिन बैटरी बैकअप फोन का मुझे पसंद आया.

इस फोन को फुल चार्ज करके आप पूरे दिन मिक्स्ड से हेवी यूज में आराम से चला पाएंगे. कम यूज करते हैं तो आप इस फोन को 1.5 दिन तक भी चला सकेंगे. हालांकि इसके लिए आपको रिफ्रेश रेट कम करना पड़ेगा.

इस सेग्मेंट के हिसाब से इस फोन की बैटरी बैकअप इंप्रेसिव कही जा सकती है.

iQOO 7: बॉटम लाइन

iQOO 7 गेमिंग के लिहाज से इस कीमत पर एक शानदार स्मार्टफोन है. गेमिंग ही नहीं, बल्कि ओवरऑल परफॉर्में भी अच्छा है. हालांकि यहां वायरलेस चार्जिंग और वॉटर प्रूफ का न होना इसकी कमी है. डिजाइन भी कुछ खास नहीं है. कैमरा भी इस सेग्मेंट का बेस्ट नहीं है. ऐसे में आप गेमिंग और ऑवरऑल एक बेहतर परफॉर्मेंस वाला हाई एंड फोन खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अच्छा है.

आज तक रेटिंग - 8/10