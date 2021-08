Tech Wrap: यहां जानें बुधवार की 5 बड़ी खबरें, ऐसा रहा टेक जगत का हाल

यहां जानें दिनभर क्या रहा टेक जगत का हाल. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की 5 बड़ी खबरें दे रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं हमारी पूरी खबर...

BGMI: Ace टियर में पहुंचना चाहते हैं? इन आसान टिप्स फॉलो करके रैंक को करें पुश

BGMI में Ace टियर पर पहुंचना कई गेमर्स का सपना होता है. Ace टियर पर पहुंचने के लिए आपको ज्यादा प्वाइंट्स के साथ आगे बढ़ना होता है. प्लेयर्स जिन्होंने अभी BGMI खेलेना शुरू किया है उनको जल्दी-जल्दी प्वाइंट्स बढ़ा कर Ace टियर पर पहुंचने में काफी दिक्कत आती है. ऐसे में हम आपको यहां कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप Ace टियर तक पहुंच सकते हैं.

JBL Wave 100 TWS ईयरबड्स यूनिक टॉपलेस डिजाइन के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 3,499 रुपये

JBL Wave 100 TWS ईयरबड्स को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस डिवाइस की खास बात ये है कि इसमें टॉप-लेस चार्जिंग केस डिजाइन दिया गया है. यानी यहां टॉप कवर नहीं है. कंपनी ने बताया है कि इस यूनिक टॉपलेस डिजाइन के लिए इसे रेड डॉट अवॉर्ड भी दिया गया है. कंपनी के मुताबिक इस डिजाइन की वजह से इसे यूज करना काफी आसान है. इसमें हैंड्स फ्री कॉलिंग और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट भी दिया गया है. यूजर्स को इस डिवाइस के जरिए टोटल 20 घंटे की बैटरी मिलेगी.

Jio के इन प्लान्स के साथ Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन फ्री

Reliance Jio कई तरह के प्लान्स ऑफर करता है. इसमें डेटा, फ्री कॉल, SMS और दूसरे कई बेनिफिट्स दिए जाते हैं. कई प्लान्स OTT सर्विस जैसे Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं.

2K डिस्प्ले और 11 घंटे की बैटरी के साथ Realme का पहला लैपटॉप भारत में लॉन्च, इतनी है कीमत

Realme Book Slim को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. ये देश में कंपनी का पहला लैपटॉप है. इसमें 2K डिस्प्ले और 11th Gen Intel Core प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी का दावा है कि ये लैपटॉप League of Legends, Overwatch और Shadow of the Tomb Raider जैसे गेम्स को हैंडल कर सकता है. इसमें Wi-Fi 6 और Thunderbolt 4 जैसे लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन्स भी दिए गए हैं.

Realme GT 5G, GT Master Edition भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 25,999 रुपये

Realme ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये 40 हजार रुपये के अंदर कंपनी का प्रीमियम स्मार्टफोन है. साथ ही कंपनी ने GT Master Edition को भी लॉन्च किया है. इस एडिशन को Naoto Fukasawa ने डिजाइन किया है. ये जापानी डिजाइनर हैं.