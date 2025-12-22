सैमसंग ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पहला 2nm चिपसेट, क्वालकॉम और मीडियाटेक को पछाड़ा

Samsung ने बड़े चिपसेट मैन्युफैक्चरर क्वालकॉम और मीडियाटेक को पछाड़ते हुए दुनिया का पहला 2nm बेस्ड प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है. सैमसंग ने Exynos 2600 को चिपसेट को अनवील किया है, जो दुनिया का पहला स्मार्टफोन चिपसेट है, जिसको 2nm GAA (गेट ऑल अराउंड) पर तैयार किया गया है.

सैमसंग का इनहाउस चिपसेट Exynos 2600, असल में Exynos 2500 का अपग्रेड वर्जन है. लेटेस्ट मोबाइल चिपसेट में कई बेहतर इमप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे. इसमें बेहतर परफोर्मेंस, थर्मल एफिसिएंसी और न्यू AI कैपिलिबिटीज देखने को मिलेंगी.

Samung Galaxy S26 में होगा यूज!

सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 सीरीज के अंदर इस पावरफुल चिपसेट का यूज किया जा सकता है. इस चिप को चुनिंदा मार्केट्स में यूज किया जाएगा, हालांकि अभी तक कंपनी ने इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी को शेयर नहीं किया है.

सैमसंग के इस लेटेस्ट चिपसेट में 10-core CPU बेस्ड Arm का v9.3 आर्किटेक्चर तैयार किया है. जिसके अंदर C-1 Ultra और C-1 Pro Cores का यूज किया है. सैमसंग ने इसके अंदर किसी भी लो पावर छोटे कोर्स का यूज नहीं किया है.

Exynos 2600 के CPU में एक प्राइम C1-Ultra कोर शामिल है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.8GHz है. वहीं, इसके अंदर तीन हाई-परफॉर्मेंस C1-Pro कोर हैं जो 3.25GHz पर काम करते हैं, और 6 पावर-एफिशिएंसी के लिए ट्यून किए गए C1-Pro कोर हैं जिनकी क्लॉक स्पीड 2.75GHz है. कंपनी ने दावा किया है कि नए स्ट्रक्चर के साथ CPU परफॉर्मेंस में 39 परसेंट तक परफॉर्मेंस में सुधार होने की संभावना है.

गेमर्स को मिलेगा न्यू एक्सपीरियंस

न्यू चिपसेट के साथ गेमर्स को भी बेहतर एक्सपीरियंस मिलेंगे. इसके अंदर न्यू Xclipse 960 GPU का यूज किया है, जो पुराने वर्जन की तुलना में कंप्यूट परफोर्मेंस को दोगुना करता है. साथ ही इसमें 50 परसेंट बेटर परफोर्मेंस देखने को मिलती है. न्यू चिपसेट के साथ ही एक्सीनोस न्यूरल सुपर सैंपलिंग टेक्नोलॉजी को पेश किया गया है, जो गेमिंग परफोर्मेंस को बेहतर करने का काम करता है.

साउथ कोरियाई कंपनी ने हीट प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हुए एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. इसके लिए उन्होंने न्यू हीट पैथ ब्लॉक का यूज किया है. इसके लिए कंपनी ने High-k EMC मैटेरियल का यूज किया है.

320MP का सिंगल कैमरा का सपोर्ट

सैमसंग ने इस न्यू चिपसेट के साथ 320MP का सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलेगा या फिर इसमें 64MP + 32MP का सपोर्ट मिलेगा. न्यू चिपसेट 8K/30fps और 4K/120fps वीडियो रिकॉर्डिंग कैपिबिलिटीज के साथ आता है. सैमसंग का दावा है इसके ISP को काफी इंप्रूव किया गया है, जो 50 परसेंट ज्यादा एफिसिएंट है.

मीडियाटेक और क्वालकॉम भी कर रही हैं काम

2nm बेस्ड मोबाइल चिपसेट बनाने की दिशा में मोबाइल चिप इंडस्ट्री की दो बड़ी कंपनियां मीडियाटेक और क्वालकॉम काम कर रही हैं. अगले साल मीडियाटेक और क्वालकॉम भी अपने 2nm बेस्ड प्रोसेसर को लॉन्च करेंगी. इन प्रोसेसर के नाम Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Dimensity 9600 चिपसेट होगा, जो दोनों ही TSMC के 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर तैयार होंगे.

