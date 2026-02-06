आधे दाम में AC और फ्रिज की सर्विस, सैमसंग दे रहा खास ऑफर

गर्मियों आ रही हैं और उसके साथ ही AC व फ्रिज का यूज बढ़ जाएगा. इसी के मद्देनजर सैमसंग इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है और प्रोएक्टिव समर केयर कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें AC और फ्रिज सर्विसिंग पर बंपर डिस्काउंट मिलेगा.

सैमसंग के कैंपेन के तहत अगर कस्टमर्स अपने एयर कंडीशनर (AC) और रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग कराते हैं तो उनको आधी पेमेंट ही करनी होगी. कंपनी ने लेबर चार्जेस, पिकअप, डिलिवरी और जेट क्लीनिंग आदि पर बंपर डिस्काउंट का भी ऐलान किया है. इसका फायदा सिर्फ सैमसंग एप्लाइसेंस को होगा.

रेगुलर सर्विसिंग के ये होते हैं फायदे

सैमसंग इंडिया ने आगे बताया है कि रेगुलर मेंटेनेंस के भी कई फायदे हैं. रेगुलर सर्विसिंग से एप्लाइसेंस की परफॉर्मेंस बेहतर होती है. इससे फ्रिज भी बेहतर कूलिंग देता है और कम पावर की खपत करता है.

सैमसंग ने बताया है कि रेगुलर सर्विसिंग के अन्य फायदों की बात करें तो प्रोडक्ट की इंटरनल क्लीनिंग की मदद से बेहतर हाईजीन मिलती है. रेगुलर सर्विसिंग की वजह से AC और फ्रिज अचानक से तेज गर्मियों के दौरान हैवी लोड पर खराब नहीं होंगे.

AC की रेगुलर सर्विसिंग ना कराने के नुकसान

AC की रेगुलर सर्विसिंग ना करने की वजह से उसमें मौजूद मिट्टी और अन्य कूड़ा करकट क्लीन नहीं होगी. AC चलाने पर वह प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा और बहुत ज्यादा बिजली बिल का सामना करना होगा.

सर्विसिंग डिस्काउंट

लेबर चार्जेस पर 50 परसेंट ऑफ.

पिकअप एंड डिलिवरी पर 50 परसेंट ऑफ.

AC जेट क्लीनिंग पर 50 परसेंट तक का ऑफ.

गैस रिफिलिंग पर 15 परसेंट तक का ऑफ .

पार्ट्स और असेसरीज पर 10 परसेंट का ऑफ .

AC सर्विसिंग की भारी डिमांड

गर्मियों की शुरुआत के साथ ही AC सर्विसिंग की भारी डिमांड होती है. यहां तक कि कंपनी भी 5-6 दिन तक की वेटिंग टाइम देती हैं. सैमसंग का यह कैंपेन अभी आपके काम आएगा.

