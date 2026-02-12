scorecardresearch
 
इतनी होगी Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमत! लॉन्चिंग से पहले जानें फीचर्स और दाम

Samsung Galaxy S26 ultra समेत कई स्मार्टफोन 25 फरवरी को लॉन्च होगा. लॉन्चिंग से पहले इस हैंडसेट के फीचर्स, डिस्प्ले, कैमरा और कीमत को लेकर रिपोर्ट सामने आई है. यह स्मार्टफोन 200MP प्राइमरी कैमर के साथ आएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra जल्द लॉन्च होगा. (File Photo)
Samsung Galaxy S26 Ultra जल्द लॉन्च होगा. (File Photo)

सैमसंग ने साल पहले Galaxy Unpacked इवेंट का ऐलान कर दिया है. इस इवेंट के दौरान Samsung Galaxy S26 Ultra समेत दूसरे हैंडसेट को अनवील किया जाएगा. यह लॉन्चिंग भारत समेत ग्लोबल मार्केट में होगी. भारतीय समयनुसार यह लॉन्चिंग रात 11:30 बजे होगी. 

Samsung Galaxy S26 सीरीज के तहत टोटल तीन स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा. इसमें Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Plus और स्टैंडर्ड मॉडल Samsung Galaxy S26 लॉन्च होंगे. यूं तो कंपनी ने ऑफिशियल कीमत और स्पेशिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है. कई लीक्स में संभावित कीमतों के बारे में बताया है. 

Samsung Galaxy S26 की कीमत?

लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra की शुरुआती कीमत 1,34,999 रुपये होगी और अमेरिका में शुरुआती कीमत 1,299 अमेरिकी डॉलर होगी. हालांकि अभी तक कंपनी ने इन कीमत को ऑफिशियल नहीं किया है, इसके लिए 25 फरवरी का इंतजार करना होगा.  

मिलेगा 200MP का कैमरा 

Samsung Galaxy S26 Ultra के फीचर्स की बात करें तो कंपनी इस बार भी क्वाड रियर कैमरा सेटअप देगी. इसमें बीते अन्य सालों की तरह 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Unpacked: साल का पहला बड़ा इवेंट, ऐसे मिलेगा 50 हजार का फ्री गिफ्ट और डिस्काउंट

लीक्स के मुताबिक 50Megapixel का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा. 10MP का टेलीफोटो कैमरा भी दिया जाएगा. हालांकि कंपनी सेल्फी कैमरा को अपग्रेड कर सकती है, जो 32MP का फ्रंट कैमरा होगा. 

Samsung Galaxy S26 Ultra का डिजाइन 

Samsung Galaxy S26 Ultra के डिजाइन को कंपनी रिफ्रेश कर सकती है. हाल ही में एक रेंडर्स सामने आया था, जिससे संकेत मिलते हैं कि डिजाइन में बदलाव किया जाएगा. कैमरा सेटअप में थोड़ा बदलाव होगा, जो Galaxy Z Fold 7 से इंस्पायर्ड से होगा. 

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy A07 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

Samsung Galaxy S26 Ultra का डिस्प्ले 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 Ultra में 6.9-inch AMOLED स्क्रीन मिलेगा. इसमें ब्राइट कलर और स्मूद स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. 

---- समाप्त ----
