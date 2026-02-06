Galaxy S26 Ultra के लीक ने बढ़ाई टेंशन, Samsung ने इस बार बदली पूरी स्ट्रैटेजी

Samsung Galaxy S26 Ultra अभी लॉन्च में वक्त है, लेकिन इसके लीक और अफवाहें अभी से टेक इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर रही हैं. वजह साफ है. Galaxy Ultra सीरीज़ Samsung की सबसे प्रीमियम लाइन होती है और हर साल यहीं से पता चलता है कि कंपनी असल में किस दिशा में जा रही है.

इस बार जो खबरें सामने आ रही हैं, वो थोड़ी अलग हैं. कुछ चीजें जो लोग उम्मीद कर रहे थे, शायद वो फोन में न मिलें. और कुछ बदलाव ऐसे हैं जो Samsung की सोच में बड़ा शिफ्ट दिखाते हैं.

कैमरा पर फिर से बड़ा दांव

लीक्स के मुताबिक Galaxy S26 Ultra में कैमरा सिस्टम को फिर से रीवर्क किया जा रहा है. मेगापिक्सल की रेस से थोड़ा हटकर Samsung अब ज़्यादा फोकस कर रहा है इमेज क्वालिटी, लो-लाइट और वीडियो स्टेबिलिटी पर.

मतलब ये कि नंबर बड़े दिखाने के बजाय कंपनी चाहती है कि फोटो और वीडियो असल में बेहतर दिखें. खासकर नाइट फोटोग्राफी और ज़ूम के मामले में Samsung अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है, क्योंकि यही इसकी पहचान बन चुकी है.

क्या वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा?

सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि Galaxy S26 सीरीज़ में शायद Qi2 मैग्नेट सपोर्ट न मिले. Qi2 वही टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस चार्जिंग को ज़्यादा स्टेबल और फास्ट बनाती है, और जिसे Apple अपने MagSafe सिस्टम में इस्तेमाल करता है.

लीक्स बता रहे हैं कि Samsung इस बार इनबिल्ट मैग्नेट देने से बच सकता है. वजह सीधी है. मोटाई, वजन और इंटरनल डिजाइन. मैग्नेट लगाने का मतलब है फोन को थोड़ा मोटा करना, और Samsung इस वक्त स्लिम डिजाइन को ज्यादा प्रॉयॉरिटी दे रहा है.

यूज़र के लिए इसका मतलब ये होगा कि वायरलेस चार्जिंग तो मिलेगी, लेकिन MagSafe जैसे एक्सपीरियंस के लिए एक्स्ट्रा केस या एक्सेसरी की जरूरत पड़ सकती है.

S Pen में होगा बदलाव

Galaxy Ultra फोन S Pen के बिना अधूरा माना जाता है. पहले नोट सीरीज में S Pen मिलता था, लेकिन नोट सीरीज बंद हो चुकी है. लेकिन रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि S26 Ultra में S Pen का डिजाइन या फील थोड़ा बदल सकता है.

ये बदलाव बड़ा नहीं होगा, लेकिन Samsung शायद इसे हल्का, ज्यादा बैलेंस्ड या बेहतर प्रेशर सेंसिटिव बनाना चाहता है. S Pen का फोकस अब सिर्फ नोट्स नहीं, बल्कि AI फीचर्स के साथ ज्यादा स्मार्ट इंटरैक्शन पर जा रहा है.

डिजाइन में नहीं होगी कोई बड़ी क्रांति

जो लोग हर साल पूरी तरह नया डिजाइन देखने की उम्मीद करते हैं, उन्हें थोड़ा निराशा हो सकती है. Galaxy S26 Ultra का डिजाइन बड़े स्तर पर S25 Ultra जैसा ही रहने की संभावना है.

लेकिन छोटे बदलाव होंगे. कैमरा रिंग्स, एज फिनिश और मटीरियल क्वालिटी में सुधार. Samsung अब लुक चेंज करने से ज्यादा बेहतर एक्स्पीरिएंस पर काम करता हुआ दिख रहा है.

असली खेल AI का है

Galaxy S26 Ultra में सबसे बड़ा बदलाव हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर और AI में दिख सकता है. Samsung अपने Galaxy AI फीचर्स को और गहराई से सिस्टम में जोड़ रहा है.

कैमरा, बैटरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस और S Pen... हर जगह AI का रोल बढ़ेगा. फोन यूज़र के इस्तेमाल को समझेगा और उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा. यही वो जगह है जहां Samsung, Apple और Google से सीधी टक्कर ले रहा है.

