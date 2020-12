Galaxy S21 सीरीज़ का टीज़र वीडियो लीक, जनवरी में होगा लॉन्च

साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी कंपनी Samsung के अगले फ़्लैगशिप सीरीज़ Galaxy S21 का टीज़र लीक हुआ है. हाल ही में Galaxy S21 की तस्वीरें लीक हुई थीं जिसमें बिल्कुल अलग तरह का कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है.

Galaxy S21, Galaxy S21+ और Galaxy S21 Ultra के टीजर वीडियोज लीक हुए हैं. इनमें सैमसंग के नए फ़्लैगशिप का डिज़ाइन देखा जा सकता है. यहाँ से इसमें दिए जाने वाले हार्डवेयर का भी अंदाज़ा आराम से लगाया जा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक़ Samsung Galaxy S21 सीरीज़ को कंपनी 14 जनवरी 2021 को लॉन्च करने की तैयारी में है. टिप्स्टर Max Weinbach मे अपने ट्विटर हैंडल से Galaxy 21 का वीडियो टीजर पोस्ट किया है.

दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो टीज़र सैमसंग का है जिसे कंपनी रीटेल लॉन्च के दौरान पेश करने वाली थी. लेकिन ये अब लॉन्च के पहले ही लीक हो चुका है.

तीन अलग अलग वीडियो टीज़र में Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ और Galaxy S21 Ultra दिखाए गए हैं. इनमें Galaxy S21 और Galaxy S21+ का डिज़ाइन एक तरह का ही लग रहा है, लेकिन Galaxy S21 Ultra इन दोनों से थोड़ा अलग है.

The design of the Samsung Galaxy S21 series is exciting! pic.twitter.com/72ZVYBEsBx