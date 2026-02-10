इंसानों संग मार्शल आर्ट्स सीख रहे रोबोट्स, वीडियो ने उड़ाए होश

चीन से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां के शाउलिन टेम्पल में कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों के साथ कुंग फू की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं. रोबोट्स के मूव और उनका अनुसाशन हैरान कर सकता है. इसकी जानकारी CGTN ने शेयर की है.

शाउलिन टेम्पल में मॉन्क ने ट्रेडिशनल ट्रेंड के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेजोड़ मेल दिखाई दिया है. आने वाले दिनों में कई जगह पर रोबोट दिखाई देंगे, जिसके लिए इंसान खुद की कुंग फू उस लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं.

रोबोट्स के साथ कुंग फू की प्रैक्टिस

सोशल मीडिया पर मॉन्क के साथ रोबोट्स प्रैक्टिसिंग वाला वीडियो वायरल हो चुका है. वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें तारीफ से लेकर डर तक के पोस्ट शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखें

Shaolin Temple has started practicing kung fu with robots.



pic.twitter.com/iqwXviQgv5 — Science girl (@sciencegirl) February 5, 2026

मार्शल आर्ट्स करते दिखे रोबोट्स

वायरल वीडियो में ह्युनॉयड रोबोट्स आसानी से कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहे हैं. मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस और मूव को आसानी से सीख रहे हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं.

सोशल मीडिया रिएक्शन

रोबोट्स का वायरल वीडियो देखकर कई लोग हैरान हो गए हैं. कई लोगों ने पोस्ट करके कहा कि मार्शल आर्ट्स एक अनुशासन वाली कला है और रोबोट्स बड़ी ही आसानी के साथ इसको सीख रहे हैं, ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है.

रोबोट्स का यह कोई पहला वीडियो नहीं है. इससे पहले भी चीन से रोबोट्स के हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आ चुके हैं. हाल ही में एक डांस कॉम्प्टीशन के दौरान रोबोट ने बैक फ्लिप लगाई थी. साथ ही चीन में रोबोट्स के बीच में फुटबॉल मैच हुआ था.

