Republic Day 2026 : ऐसे बनाएं रिपब्लिक डे स्पेशल स्टिकर, WhatsApp यूजर्स फॉलो करें प्रोसेस

Republic Day 2026 पर दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों को खास मैसेज भेजना चाहते हैं. इसके लिए WhatsApp पर स्पेशल स्टिकर तैयार कर पाएंगे और और उनको सेंड कर पाएंगे. साथ ही Meta AI से भी कस्टम इमेज तैयार कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

WhatsApp पर बनाएं कस्टम स्टिकर. (Photo: Unsplash)
Republic Day 2026 पर लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और शुभकामनाएं देते हैं. इस दौरान बहुत से लोग टेक्स्ट मैसेज, GIF, कस्टम इमेज या फिर स्टिकर आदि तैयार करते हैं और उनको शेयर करते हैं. WhatsApp के अंदर कुछ खास फीचर्स हैं, जिनका यूज करके कस्टम स्टिकर और इमेज बना सकेंगे. 

WhatsApp मैसेजिंग ऐप के अंदर पहले से ढेरों स्टिकर मौजूद हैं. इसके अलावा भी कस्टम AI स्टिकर बनाने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं. ऐसे में यूजर्स 1 मिनट से भी कम समय में खुद का पसंदीदा स्टिकर तैयार कर सकते हैं. 

कस्टम स्टिकर तैयार करने के लिए यूजर्स पहले मोबाइल में WhatsApp ऐप को ओपन करें. इसके बाद जिस शख्स को मैसेज भेजना चाहते हैं, उसकी चैट या फिर ग्रुप चैट को ओपन करें. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा कैमरा, माइक और बहुत कुछ

  • WhatsApp ओपन होने के बाद स्टिकर आइकन पर क्लिक करें
  • इसके बाद क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद स्मार्टफोन में मौजूद फोटो वहां नजर आने लगेंगी. 
  • फिर जिस फोटो को स्टिकर में कन्वर्ट करना चाहते हैं. उस फोटो पर क्लिक करें. 
  • फिर TEXT, कलर, या फिर कोई दूसरा स्टिकर या इमोज भी एड कर सकेंगे. 
  • एक बार प्रोसेस पूरा होने के बाद, उसमें दिए गए सेंड बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद वह स्टिकर सेंड हो जाएगा. 

AI से बनाएं इमेज और दोस्तों के साथ करें शेयर 

WhatsApp पर मौजूद Meta AI की मदद से भी इमेज तैयार कर सकते हैं. इन इमेज को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस ग्रुप आदि में सेंड कर सकते हैं. 

AI इमेज तैयार करने के लिए WhatsApp में Meta AI को ओपन करें. इसके बाद इमेज बनाने का प्रॉम्प्ट दें. जैसे Republic Day 2026 Image. इसके अलावा भी ढेरों प्रॉम्प्ट देकर इमेज तैयार करें. प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट लिखने की कमांड दे सकते हैं, जिससे वह इमेज में शामिल हो जाएगी. 

---- समाप्त ----
