घर के बाहर खड़ी कार, FASTag से कट गया टोल चार्ज, रिफंड पाने का ये है तरीका

How to Refund Incorrect FASTag Deductions? : FASTag पर गलत कटौती का एक नया मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने बताया कि उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी और उनके फास्टैग वॉलेट से रुपये कट गए हैं. जानते हैं कि फास्टैग पर गलत कटौती का रिफंड कैसे मिलता है.

FASTag से गलत कटौती पर कैसे मिलता है रिफंड. (PhotoL: Getty images)
FASTag को लेकर एक नया केस सामने आया है. जहां एक शख्स की कार उनके घर के बाहर खड़ी थी और उनके फास्टैग वॉलेट से रुपये भी कट गए. यह मामला उत्तर भारत के पंजाब से सामने आया है. 

41 साल के गुरप्रीत सिंह ने बताया कि टोल की डिटेल्स किरांज की है, जो उनके घर से 350 किलोमीटर दूर है. ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है. जानते हैं कि ऐसे मामले में रिफंड कैसे मिलता है. 

घर के बाहर खड़ी थी कार 

सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में जान लेते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लुधियाना के व्यापारी गुरप्रीत सिंह ने अपनी कार को घर के पास खड़ा कर दिया. इसके बाद वे घर के अंदर चले गए. 

Fastag से काट लिया टोल रकम 

कुछ देर बाद उनके फास्टैग वाले बैंक अकाउंट से मैसेज आता है कि किरांज टोल प्लाजा पर 150 रुपये का कट गए हैं. मैसेज देखकर वह हैरान हो गए और तुरंत अपनी कार को बाहर देखने आ गए.  

NHAI हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया

उन्होंने हैरानी के साथ NHAI हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया. कॉल पर बताया कि उनकी कार घर के बाहर खड़ी है फिर भी फास्टैग वॉलेट अकाउंट से 150 रुपये काट लिए गए. 

बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क किया

इसके बाद शख्स ने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क किया. शख्स को बताया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है और जल्द ही उनके रुपये वापस करने का आश्वासन दिया. 

FASTag से गलत कटौती होने पर क्या करें? 

FASTag वॉलेट से गलत कटौती होने पर सबसे पहले जिस बैंक का फास्टैग है, उस बैंक के कस्टमर केयर पर संपर्क करें. इसके लिए ऐप या पोर्टल का भी सहारा ले सकते हैं और कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. 

बैंक वालों को डिटेल्स शेयर करें 

बैंक को जरूरी डिटेल्स जैसे डिटक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर आदि को देना होगा. एक बार रिफंड क्लेम करने के बाद बैंक की तरफ से करीब 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, उसके बाद वह रकम वापस आ जाती है. हालांकि OTP ना दें, वे साइबर टग भी हो सकते हैं. 

