रिपब्लिक डे सेल में बंपर डिस्काउंट, 8000 रुपये तक सस्ते हुए इस कंपनी के फोन

नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो रिपब्लिक डे सेल का फायदा उठा सकते हैं. विभिन्न स्मार्टफोन्स ब्रांड्स ने अपनी सेल का ऐलान कर दिया है. Realme ने भी अपने फोन्स पर मिलने वाले डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है. इसका फायदा उठाकर आप सस्ते में फोन खरीद सकते हैं.

रियलमी सेल का फायदा आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही Amazon और Flipkart पर भी मिलेगा. इन ऑफर्स को आप 22 जनवरी तक एक्सेस कर सकते हैं. इस सेल में आपको 8 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. आइए जानते हैं सेल में मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स.

कौन-कौन से ऑफर्स मिल रहे हैं?

कंपनी की सेल से आप विभिन्न स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. Realme Narzo 90x का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 12,749 रुपये में मिलेगा. इस पर 1250 रुपये का कूपन और 250 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट है. वहीं Narzo 90 के सभी वेरिएंट्स पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट है.

Narzo 80 Pro पर 2000 रुपये तक का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन के अलग-अलग वेरिएंट पर आपको अलग-अलग ऑफर मिलेगा. वहीं Realme 80 Lite 5G पर 1500 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 250 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है. यानी आप 1750 रुपये की बचत कर सकते हैं.

महंगे फोन्स पर ज्यादा डिस्काउंट

Realme GT 7 Pro की कीमत 1000 रुपये कम हुई है और आप इस फोन को 9 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं. वहीं Realme GT 7T पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 4000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. फोन को नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं.

इसके अलावा GT 7 के सभी वेरिएंट की कीमत 2000 रुपये कम हुई है और इन पर 3000 रुपये का बैंक डिस्काउंट है. यानी आप 5 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. Realme P4X पर 1000 रुपये का प्राइस कट और 750 रुपये का कूपन डिस्काउंट है. ये फोन फ्लिपकार्ट पर मिलेगा.

रियलमी की वेबसाइट से भी आप इन फोन्स को खरीद सकते हैं. हालांकि, वहां पर डिस्काउंट अलग हैं. Realme GT 7T पर मिल रहे एक्सचेंज बोनस का फायदा सिर्फ आपको ऐमेजॉन पर मिलेगा. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सिर्फ 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा.

