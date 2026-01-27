scorecardresearch
 
Realme ने लॉन्च किया 8,000mAh बैटरी वाला फोन, मिलेंगे कई पावरफुल फीचर्स

Realme Neo 8 स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है, जिसमें 8,000mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 6,500nits पीक ब्राइटनेस दी है. यह फोन ट्रिपल रियर कैमरा में आता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस दिया है.

Realme Neo 8 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. (Photo: realme.com )
Realme ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम  Realme Neo 8 है. इसमें 8,000mAh की बैटरी और पावरफुल क्वालकॉम प्रोसेसर दिय है. इस स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया है. अब भारत में इस सप्ताह Realme P4 Power लॉन्च होगा, जिसमें 10,001mAh की बैटरी दी गई है. 

Realme Neo 8  में  6.78-inch AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 1.5K का रेजोल्युशन और 165Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया है. इस पैनल को सैमसंग ने तैयार किया है, जिसका नाम M14 है. इसका फायदा ये है कि तेज ब्राइटनेस के साथ आता है, जो 6500Nits है. 

Realme Neo 8 का चिपसेट और रैम 

Realme Neo 8 में स्मूद परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट का यूज किया है. इसमें 16GB की  LPDDDR5X RAM दी गई है और इसमें 1TB USF4.1 स्टोरेज मिलती है. यह Android 16 बेस्ड Realme UI 7.0 पर काम करता है. 

Realme Neo 8 का कैमरा 

Realme Neo 8 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है, जो सोनी सेंसर है. इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस है. 8-megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है. 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 

Realme Neo 8 की बैटरी 

Realme Neo 8 में 8,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W के फास्ट चार्जर के साथ आता है. साथ ही कंपनी ने इसमें चार्जिंग बायपास का फीचर दिया है, जिसका फायदा ये है कि चार्जिंग के दौरान भी स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं और स्मार्टफोन हीट नहीं होगा. 

Realme Neo 8 की कीमत 

चीन में Realme Neo 8 की शुरुआती कीमत CNY 2,399 (करीब 33 हजार रुपये) है, इसमें 12GB रैम+256GB स्टोरेज मिलती है. टॉप एंड मॉडल 16GB Ram +1TB स्टोरेज में आता है.   

