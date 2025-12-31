10000mAh बैटरी वाला फोन ला रही ये कंपनी, नहीं होगी बार-बार चार्जिंग की झंझट

मार्केट में 10000mAh बैटरी वाले फोन्स की एंट्री होने वाली है. 2026 में हमें बैटरी के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे. अब तक ज्यादातर स्मार्टफोन्स के साथ उन्हें बार-बार चार्ज करने की झंझट रहती थी, लेकिन 2026 में स्मार्टफोन्स की बैटरी 10000mAh का साइज पास कर जाएगी.

इस क्रम में Honor, Realme और दूसरे ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं. Realme का 10000mAh बैटरी वाला फोन चर्चा में है. कंपनी इसका कॉन्सेप्ट पहले पेश कर चुकी है और अब मास मार्केट फोन लॉन्च होगा. पहले कंपनी ने Realme GT 7 का स्पेशल फोन पेश किया था, जो 10000mAh बैटरी वाला कॉन्सेप्ट फोन था.

2025 में दिखाया कॉन्सेप्ट

सोशल मीडिया पर रियलमी के एक फोन की चर्चा जोरों पर है, जो 10,001mAh की बैटरी के साथ आएगा. ये फोन RMX5107 मॉडल नंबर के साथ वायरल हो रहा है. अबाउट डिवाइस पेज पर इसकी तमाम डिटेल्स रिवील हुई हैं. इसके मुताबिक फोन Realme UI 7.0 पर काम करेगा, जो Android 16 पर बेस्ड होगा.

Realme UI 7.0 का ऐलान कंपनी ने पिछले महीने किया था, लेकिन अभी तक इसे रोलआउट नहीं किया गया है. टेलीग्राम पर वायरल हो रहे इस स्मार्टफोन में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है. फोन 10001mAh की बैटरी के साथ नजर आता है. बता दें कि इस रेस में रियलमी अकेला नहीं है.

दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं तैयारी

ऑनर भी अपना 10000mAh बैटरी वाला फोन ला रहा है. कंपनी 5 जनवरी को चीन में अपने Honor Power 2 को लॉन्च करेगा. रिपोर्ट्स की मानें, तो ये फोन 10000mAh की बैटरी के साथ आएगा. लॉन्चिंग के बाद ये मास मार्केट में आने वाले सबसे बड़ी बैटरी वाले फोन्स होंगे.

Realme GT Concept फोन की मोटाई 8.5mm की थी. इसका वजन 200 ग्राम से ज्यादा था और ये 10000mAh की बैटरी से लैस था. हालांकि, कंपनी ने इस फोन को सिर्फ अनवील किया था और इसका कॉन्सेप्ट दिखाया था. इसे लॉन्च नहीं किया. कंपनी ने दावा किया था कि इसमें उन्होंने मिनी डायमंड आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इंटरनल लेआउट को एडिट किया जा सका था.

