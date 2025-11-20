Realme GT 8 Pro भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

और पढ़ें

रियलमी ने भारतीय बाजार में अपना अब तक का सबसे महंगा फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 Pro Dream Edition को लॉन्च किया है. ये स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. OnePlus 15 के बाद ये दूसरा फोन है, जो भारत में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है.

कंपनी ने इस फोन को दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. वहीं ड्रीम एडिशन में Aston Martin के टेक्स्चर्ड फिशिन वाला बैक पैनल मिलेगा. Realme GT 8 Pro में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. फोन 200MP कैमरे के साथ आता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Realme GT 8 Pro को कंपनी ने 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 78,999 रुपये है. ये कीमत फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की है.

वहीं दूसरी ओर Realme GT 8 Pro Dream Edition की कीमत 79,999 रुपये है. ये फोन 16GB RAM + 512GB स्टोरेज में आता है. हैंडसेट को आप फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे. स्मार्टफोन डेरी वॉइट और अर्बन ब्लू कलर में आता है. इसकी सेल 25 नवंबर से शुरू होगी. फोन पर 5000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Realme GT 8 Pro डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. ये फोन Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर काम करता है. इसमें 6.79-inch का QHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 7i यूज किया गया है.

स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 50MP का है. इसके अलावा 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 200MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है. फ्रंट में कंपनी ने 32MP का कैमरा दिया है.

फोन के कैमरा मॉड्यूल को आप बदल भी सकते हैं. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 120W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. डिवाइस IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है.

