Motorola का फोन हुआ ब्लास्ट, बैक पैनल की उड़ी धज्जियां, क्वॉलिटी पर उठ रहे सवाल

Motorola smartphone blast: फोन ब्लास्ट का एक नया मामला सामने आया है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बताया जा रहा है कि एक्सप्लोड हुआ फोन मोटोरोला जी सीरीज का है. जब फोन में धमाका हुआ तब ये फोन यूजर के पॉकेट में ही था. हालांकि, इसमें किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है.

Motorola के फोन में ब्लास्ट का ये कोई पहला मामला नहीं है. (Photo: Instagram/ shubhxr_369)
स्मार्टफोन ब्लास्ट का नया मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हो रही है, जिसमें मोटोरोला के फोन में ब्लास्ट की जानकारी दी जा रही है. वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि ये फोन मोटोरोला जी सीरीज का है. हालांकि, इसके मॉडल नंबर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये फोन यूजर के जेब में ब्लास्ट हुआ है. इसका बैक पैनल पूरी तरह से जल गया है. हालांकि, इस पूरी घटना के किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है. 

पहले भी हो चुके हैं फोन में ब्लास्ट

रियर पैनल को देखते हुए ये फोन Motorola G14 लग रहा है, जो साल 2023 में लॉन्च हुआ था. फोन में ब्लास्ट क्यों हुआ इसकी जानकारी भी नहीं मिली है. मोटोरोला के फोन में ब्लास्ट का ये कोई पहला मामला नहीं है. जुलाई 2025 में भी मोटोरोला के एक फोन में ब्लास्ट हुआ था. 

यह भी पढ़ें: Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च, मिलते हैं दमदार स्पेसिफिकेशन्स, इतनी है कीमत

ये मामला हिमाचल प्रदेश का था. यूजर ने तीन महीने पहले ही इस फोन को खरीदा था और चार्जिंग के वक्त इसमें ब्लास्ट हुआ था. ऐसा ही एक अन्य मामला फरवरी में सामने आया था, जिसमें एक महिला का मोटोरोला फोन ब्लास्ट हुआ था. हालांकि, ये मामला ब्राजील का था.

A post shared by Shubh X R (@shubhxr_369)

 

क्यों होते हैं फोन्स में ब्लास्ट? 

किसी स्मार्टफोन में ब्लास्ट की कई वजहें हो सकती हैं. हालांकि, ज्यादातर मामले फोन की बैटरी से जुड़े हुए होते हैं. मसलन बैटरी के खराब होने या फिर लोकल बैटरी के इस्तेमाल से इस तरह की स्थिति पैदा होती है. साथ ही गलत चार्जर का इस्तेमाल भी बैटरी के एक्सप्लोड करने की वजह बन सकता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे सस्ता फ्लिप फोन! Motorola Razr 60 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

अगर आप लोकल चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है और आप उसे फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, तो भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं. फोन की बैटरी का किसी वजह से डैमेज होना भी ब्लास्ट का कारण हो सकता है.

---- समाप्त ----
