Motorola Signature की कीमत और फीचर्स लीक, लॉन्च से पहले ही सामने आ गईं डिटेल्स

मोटोरोला जल्द ही भारत में अपने सिग्नेचर फोन को लॉन्च करने वाली है. ये स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ आएगा, जिसमें 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. फोन की कीमत लीक हुई है, जो काफी ज्यादा है. मोटोरोला का ये फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है. आइए जानते हैं ये कितनी कीमत पर लॉन्च हो सकता है.

Motorola Signature जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है. (Photo: Motorola)
मोटोरोला के एक फोन को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही है. हम बात कर रहे हैं Motorola Signature की, जिसे कंपनी ने हाल में हुए कंज्यूमर इलेट्रॉनिक्स शो 2026 में अनवील किया है. भारत में भी कंपनी इस फोन को लॉन्च कर सकती है. इसकी एक माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दी गई है. 

स्मार्टफोन अगले कुछ दिनों में भारत में लॉन्च होने वाला है. फोन का रिटेल बॉक्स, कुछ स्पेसिफिकेशन्स और संभावित कीमत लीक हुई है. ये फोन दो कलर ऑप्शन और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कब लॉन्च हो सकता है स्मार्टफोन? 

Motorola Signature को कंपनी जनवरी में ही लॉन्च करेगी. कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन 23 जनवरी को लॉन्च होगा. स्मार्टफोन का प्राइस भी लीक हुआ है, लेकिन ये बॉक्स पर प्रिंटेड प्राइस है. फोन के 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट का MRP 84,999 रुपये बताया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च, मिलते हैं दमदार स्पेसिफिकेशन्स, इतनी है कीमत

भारत में लॉन्च होने वाले ज्यादातर फोन्स के बॉक्स प्राइस और एक्चुअल प्राइस में अंतर होता है. संभव है कि कंपनी इस फोन को 70 हजार रुपये में लॉन्च करे. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. 

क्या हो सकते हैं फीचर्स? 

Motorola Signature में 6.8-inch का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 6200 Nits की हो सकती है. इसमें Dolby विजन और HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass Victus 2 दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे सस्ता फ्लिप फोन! Motorola Razr 60 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

हैंडसेट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है. ध्यान रखें कि इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल OnePlus 15R में भी किया गया है. फोन में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. वहीं फ्रंट में भी 50MP का कैमरा मिलेगा. फोन 5200mAh की बैटरी के साथ आ सकता है. अब देखना होगा कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है.

