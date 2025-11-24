scorecardresearch
 

Feedback

Moto G57 Power भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट, जानिए कीमत-फीचर्स

Moto G57 Power भारत में लॉन्च हो चुका है. 7,000mAh बैटरी वाले इस फोन को ऑफर में 12,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट है.

Advertisement
X
Moto G57 Power (Photo: Motorola)
Moto G57 Power (Photo: Motorola)

Motorola ने भारत में Moto G57 Power 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. इस फ़ोन की ख़ासियत इसकी बैटरी है, क्योंकि ये 7,000mAh कैपैसिटी की है. इसके साथ ही इसमें  33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. 

Moto G57 Power की कीमत 14,999 रुपये रखी गई है. इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है. कंपनी के मुताबिक शुरुआती ऑफर के साथ इसे 12,999 रुपये में ही खरीदा जा सकता है. क्योंकि मोटोरोला का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है. 

Moto G57 Power में 6.2 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है. ये एलसीडी पैनल है और इसके साथ 120Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है. प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है. ऐस्पेक्ट रेश्यो 20:9 का है और डिस्प्ले में स्मार्ट वॉटर टच 2.0 का भी सपोर्ट दिया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Moto G67 Power
7000mAh की बैटरी वाला बजट 5G फोन लॉन्च, मिलेगा इतना डिस्काउंट 
Lava
10 हजार में खरीदना है 5G फोन, तो देख लें ये लिस्ट, मिलेगा बेस्ट ऑप्शन  
Moto G06 Power
7400 रुपये में 7000mAh बैटरी-50MP कैमरे वाला फोन, Motorola ने मचाया धमाल! 
Motorola Razr 60
सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन, Moto Razr 60 हो गया 15 हजार रुपये सस्ता 
Moto G96 5G दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है.
50MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरे वाला बजट फोन लॉन्च, इतने रुपये है कीमत 

Moto G57 Power में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 का सपोर्ट है. डुअल सिम सपोर्ट वाले इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है. 

ट्रिपल रियर कैमरे की बात करें तो एक 50 मेगापिक्सल, दूसरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है. सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है. 

Advertisement

कंपनी ने दावा किया है कि इसमें कई AI पावर्ड फीचर्स दिए गए हैं. इनमे ऑटो स्माइल कैप्चर, मैजिक एरेजर, फोटो अनब्लर, रीइमैजिन ऑटो फ़्रेम और स्काई कलर पॉप जैसे फीचर्स शामिल हैं.

कनेक्टिविटी के लिए Moto G57 Power में 5G सहित Bluetooth 5.1, WiFi, USB Type C, GPS और A-GPS जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं. 

इस फ़ोन की बैटरी 7,000mAh की है. इन दिनों कंपनियां लगातार 7,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च कर रही हैं. ये फ़ोन पावर बैकअप अच्छा दे सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement