फ्री फायर गेम में बच्चे ने गंवाए 13 लाख रुपये, माता-पिता अपने मोबाइल में जरूर कर लें ये सेटिंग ऑन

लखनऊ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां क्लास 6 में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने पहले तो अपने पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपये गंवा दिए और फिर अपनी जान दे दी. स्टूडेंट के पिता पेंट करने का काम करते हैं और उन्होंने करीब दो साल पहले ही जमीन बेचकर बैंक खाते में 13 लाख रुपये जमा किए थे.

सोमवार को जब वे अपने बैंक खाते की पासबुक अपडेट कराने गए तो उन्हें पता चला कि उनके बैंक खाते में वे 13 लाख रुपये नहीं है. इसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत इसके बारे में जांच की. जांच में पता चला कि ये मोटी रकम ऑनलाइन गेम फ्री फायर के जरिए खर्च किए गए हैं.

अब सवाल आता है कि आपका बच्चा भी आपका स्मार्टफोन यूज करता है तो क्या बच्चा और बैंक खाता दोनों सेफ हैं. कई घरों में बच्चे अपने माता-पिता के स्मार्टफोन में वीडियो देखते हैं या फिर मोबाइल गेम आदि खेलते हैं. ऐसे लोगों को सावधानी के रूप में कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

बैंक खाते और फोन की सेटिंग्स में कर लें ये बदलाव

इसको लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग्स से लेकर बैंक खाते की ट्रांजैक्शन सेटिंग में कुछ बदलाव करने होंगे. ये सभी काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

बैंक खाते की लिमिट करें सेट

माता-पिता अगर अपने बच्चों को स्मार्टफोन देते हैं तो सावधानी के रूप में अपने बैंक खाते में कुछ बदलाव कर लेने चाहिए. इसमें बैंक खाते की लिमिट और UPI लिमिट को सेट करना होगा.

मजबूत पासवर्ड का यूज करें

मोबाइल पर बैंकिंग ऐप, UPI ऐप्स के लिए स्ट्रांग पासवर्ड का यूज करें. इसके लिए आप बायोमैट्रिक लॉक को अपना सकते हैं, जिसमें स्मार्टफोन आपकी फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस स्कैनिंग के बाद ही अनलॉक होगा. इस लॉक को बैंकिंग ऐप्स और UPI Apps पर यूज कर सकते हैं.

बैंक खाते या UPI की लिमिट सेट करें

सावधानी के रूप में बैंक खाते में डेली लिमिट ट्रांजैक्शन को सेट किया जा सकता है. UPI लिमिट भी सेट कर सकते हैं. आपका बच्चा भी अगर गलती से रुपये ट्रांसफर करता है तो कम लिमिट होने की वजह से कम रकम ट्रांसफर होगी. ऐसे में नुकसान भी कम होगा.

ऑटो सेव पासवर्ड को डिसेबल कर दें

स्मार्टफोन यूजर्स अधिकतर अपने बैंकिंग पासवर्ड को ब्राउजर में सेव कर देते हैं. ऐसे में पासवर्ड ऑटोसेव को रोकना चाहिए. साथ ही मोबाइल बैंकिंग ऐप और UPI ऐप्स पर स्ट्रांग पासवर्ड लगाना चाहिए.

In-App Purchases को ब्लॉक करें

गूगल प्लेस्टोर या ऐप स्टोर से खरीददारी करने के लिए पासवर्ड और बायोमैट्रिक कंफर्मेशन को ऑन कर दें. प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल का भी फीचर है, उसे भी यूज किया जा सकता है.

