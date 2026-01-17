scorecardresearch
 
देसी कंपनी ला रही दो स्क्रीन वाला सस्ता फोन, आगे ही नहीं पीछे भी मिलेगा डिस्प्ले

Lava Blaze Duo 3 Launch Date: लावा भारतीय बाजार में नया फोन लेकर आ रहा है. ये फोन दो स्क्रीन वाला होगा. भारतीय बाजार में लावा इस तरह के फोन पहले भी लॉन्च कर चुका है. अपकमिंग लावा फोन AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक प्रोसेसर और 50MP के रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या कुछ खास होगा.

Lava Blaze Duo 3 में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. (Photo: Lava Mobile)
देसी स्मार्टफोन ब्रांड Lava जल्द ही एक नया डिवाइस लेकर आ रहा है. कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Lava Blaze Duo 3 की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है. ये फोन ऐमेजॉन पर उपलब्ध होगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसे लिस्ट भी कर दिया गया है, जहां इसका डिजाइन और कुछ फीचर्स टीज किए गए हैं. 

स्मार्टफोन मैट फिनिश और फ्लैट रियर पैनल के साथ आता है. फोन के रियर साइड में एक डिस्प्ले दिया गया है. यानी कैमरा मॉड्यूल के साथ ही ये डिस्प्ले मिलेगा. फोन में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. आइए जानते हैं इस हैंडसेट की खास बातें. 

कब लॉन्च होगा ये फोन? 

ब्रांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फोन की डिटेल्स शेयर की हैं. Lava Blaze Duo 3 को कंपनी 19 जनवरी को लॉन्च करेगी. इसका एक टीजर ब्रांड ने जारी किया है. फोन का रियर पैनल फ्लैट होगा. कंपनी ने इसका ब्लैक कलर वेरिएंट टीज किया है. ये फोन काफी हद तक ब्रांड के Lava Blaze Duo जैसा ही लग रहा है. 

यह भी पढ़ें: Lava Agni 4 लॉन्च, 50MP का फ्रंट और 50MP का रियर कैमरा, इतने रुपये है कीमत

लावा ने पहले भी डुअल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने Lava Agni 3 को डुअल डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया था. हालांकि, Agni 3 कंपनी का फ्लैगशिप फोन है. इस एडिशनल स्क्रीन का इस्तेमाल नोटिफिकेशन चेक करने, म्यूजिक कंट्रोल करने, सेल्फी के तौर पर या कुछ ऐप्स को एक्सेस करने में कर सकते हैं. 

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

Lava Blaze Duo 3 ऐमेजॉन पर लिस्ट है. कंपनी ने इस फोन का मूनलाइट ब्लैक कलर वेरिएंट टीज किया है. ये स्मार्टफोन Android 15 पर काम करेगा. इसमें 6.6-inch के Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1000 Nits की है. फोन में 1.6-inch का सेकेंडरी रियर डिस्प्ले मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Lava Play Max भारत में लॉन्च, इसमें है 5000mAh की बैटरी और 16GB तक रैम, ये है कीमत

स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर दिया जा सकता है. फोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा. ऐमेजॉन लिस्टिंग के मुताबिक, फोन में 50MP के Sony IMX752 रियर कैमरा दिया जाएगा. फ्रंट में कंपनी ने 8MP का कैमरा मिलेगा. डिवाइस 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग के साथ आएगा.

