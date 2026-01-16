200MP कैमरे वाला iQOO फोन लॉन्च, मिलेगी 7600mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

iQOO ने 200MP कैमरे वाला नया फोन लॉन्च कर दिया है. ये फोन चीन में लॉन्च हुआ है, जो दमदार फीचर्स के साथ मिड रेंज बजट में आता है. iQOO Z11 Turbo में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 8 सीरीज का प्रोसेसर दिया है. हैंडसेट 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ आता है.

और पढ़ें

इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 200MP का है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का कैमरा दिया है. स्मार्टफोन बड़ी बैटरी के साथ आता है. फिलहाल ये चीन में उपलब्ध है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

iQOO Z11 Turbo को कंपनी ने कई कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इसके 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2699 युआन (लगभग 35,999 रुपये) है. वहीं इसका टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 3999 युआन (लगभग 52 हजार रुपये) है.

यह भी पढ़ें: गेमिंग से ओवरऑल परफॉर्मेंस तक... कैसा है iQOO 15, देखें फुल रिव्यू

इन कॉन्फिग्रेशन के साथ कंपनी ने इसे चीन में लॉन्च किया है. फोन चार कलर में आता है. इसके भारत में लॉन्च होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. अगर कंपनी इसे भारत में लॉन्च करती भी है, तो ये लो रैम और स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन में आएगा, जिससे कीमत कम रखी जा सकेगी.

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

iQOO Z11 Turbo में डुअल सिम सपोर्ट मिलता है. फोन Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें 6.59-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो 3nm प्रॉसेस पर तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें: भारत में iQOO ला रहा पावरफुल फोन, 10 मिनट में हो जाता है 40% चार्ज, ये हैं फीचर्स

स्मार्टफोन में 200MP के प्राइमरी लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. सेकेंडरी कैमरा 8MP का है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 7600mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है.

---- समाप्त ----