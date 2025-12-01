पावरफुल iQOO 15 की पहली सेल, मिल रहा 7,000 रुपये का डिस्काउंट, इतनी रह गई है कीमत

iQOO 15 एक फ्लैगशिप हैंडसेट है, जिसमें पावरफुल चिपसेट, शानदार कैमरा सेटअप दिया है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 16GB Ram का यूज किया है. आज इस हैंडसेट की पहली सेल शुरू होने जी रही है, जिसमें 7 हजार रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है.

और पढ़ें

iQOO 15 की शुरुआती कीमत 72,999 रुपये है और इस कीमत में 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. दूसरा वेरिएंट 16GB + 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 79,999 रुपये है. यह हैंडसेट दो कलर वेरिएंट में आता है, जो अल्फा (ब्लैक) और लेजेंड (व्हाइट) हैं.

iQOO 15 पर मिल रहे ऑफर्स

iQOO 15 खरीदने वाले कस्टमर्स को 7 हजार रुपये का बैंक ऑफर्स मिलेगा, जिसके लिए चुनिंदा बैंक के कार्ड को यूज करना होगा. इसमें एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नाम शामिल हैं. इसके बाद दोनों वेरिएंट की कीमतें घटकर 64,999 रुपये और 71,999 रुपये हो जाएंगी.

iQOO 15 को Amazon.in, iQOO e-store, वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर, और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इसकी सेल 1 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फ़ोन बंद होने के बाद भी चालू! कैसे चलता है फर्जी स्मार्टफोन शटडाउन स्कैम?

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स

iQOO 15 में 6.85-inch AMOLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. कंपनी ने शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए कई एलीमेंट्स को शामिल किया है.

iQOO 15 का चिपसेट

iQOO 15 में पावरफुल परफोर्मेंस देने के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर का यूज किया है. इसमें Q3 सुपर कंप्यूटिंग चिप का भी यूज किया है. स्मार्टफोन में LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का यूज किया है.

यह भी पढ़ें: iQOO 15 Review: सिर्फ गेमिंग नहीं, ओवरऑल टॉप परफॉर्मर बन सकता है ये स्मार्टफोन

iQOO 15 का कैमरा सेटअप

iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का लेंस है. सेकेंडरी कैमरा भी 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है. 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया है, जिसकी बदौलत 100X Zoom मिलती है. 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

---- समाप्त ----