कई हजार रुपये सस्ते में मिल रहे iQOO फोन्स, खत्म होने वाली है Amazon Sale

Amazon Black Friday Sale 2025 शुरू हो गई है. इस सेल में विभिन्न स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. इस डिस्काउंट का फायदा उठाकर आप सस्ते में फोन्स को खरीद सकते हैं. 28 नवंबर से शुरू हुई Amazon Black Friday Sale 1 दिसंबर तक चलेगी.

सेल में iQOO के फोन्स पर अच्छी डील मिल रही है. आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं. साथ ही आपको बैंक डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे. आइए जानते हैं इस सेल में मिल रहे कुछ बेहतरीन ऑफर्स की डिटेल्स.

किन फोन्स पर मिल रही है डील?

ऐमेजॉन सेल में 80 परसेंट तक का डिस्काउंट मिल रहा है. यहां से आप iQOO Z सीरीज और iQOO Neo सीरीज के मॉडल्स को सस्ते में खरीद पाएंगे. इस सीरीज के स्मार्टफोन ऐमेजॉन पर डिस्काउंट के साथ लिस्ट है. सेल में iQOO Z10x स्मार्टफोन 12,999 रुपये में मिल रहा है, जिसकी कीमत 17,499 रुपये है.

iQOO 15 Review: सिर्फ गेमिंग नहीं, ओवरऑल टॉप परफॉर्मर बन सकता है ये स्मार्टफोन

वहीं iQOO Neo 10 5G को आप 30,999 रुपये खरीद सकते हैं. फोन का ओरिजनल प्राइस 36,999 रुपये है. iQOO Z10R को आप 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं जिसका ओरिजनल प्राइस 23,499 रुपये है. इसके अलावा iQOO Neo 10R आपको सेल में 23,999 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत 31,999 रुपये है.

सस्ते में कर सकते हैं बड़ी बचत

iQOO Z10 Lite 5G को आप सेल से 10,749 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन का ओरिजनल प्राइस 13,999 रुपये है. इसके अलावा iQOO Z10 को आप 18,999 रुपये में खरीद सकते हैं. स्मार्टफोन पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है. कुल मिलाकर आप सेल से सस्ते में हैंडसेट खरीद सकते हैं.

भारत में iQOO ला रहा पावरफुल फोन, 10 मिनट में हो जाता है 40% चार्ज, ये हैं फीचर्स

अगर आप नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐमेजॉन सेल का फायदा उठा सकते हैं. ऐमेजॉन सेल 28 नवंबर से शुरू हुई है. सेल में ना सिर्फ iQOO के फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि आप दूसरे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स को भी डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं.

