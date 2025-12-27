Honor ने लॉन्च किए 10000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा

चीनी स्मार्टफोन कंपनी Honor ने दो नए स्मार्टफोन्स- Win और Win RT को लॉन्च किया है. ये फोन्स चीन में शुक्रवार को लॉन्च हुए हैं. लेटेस्ट स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है, जो 16GB RAM और 1TB तक के स्टोरेज के साथ आता है. इस सीरीज में 10,000mAh की बैटरी दी गई है.

Honor Win में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और Win RT में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है. दोनों ही फोन्स में 50MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. ये फोन्स MagicOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Honor Win को कंपनी ने 3999 युआन (लगभग 51 हजार रुपये) की कीमत पर लॉन्च हुआ है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आते हैं. ये फोन 12GB RAM + 512GB स्टोरेज, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है.

वहीं Honor Win RT को कंपनी ने 2699 युआन (लगभग 33 हजार रुपये) में लॉन्च किया गया है, जो 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. ये स्मार्टफोन 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. ये फोन ब्लैक, ब्लू और वॉइट कलर में आता है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

डुअल सिम सपोर्ट वाले Honor Win और Win RT में 6.83-inch का FHD+ OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 6000 Nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. Honor Win में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Win RT में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है.

Win स्मार्टफोन 50MP के वाइड एंगल लेंस, 12MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. वहीं Honor Win RT में 50MP + 12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इस फोन में भी 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

फोन को पावर देने के लिए 10000mAh की बैटरी दी गई है. दोनों ही फोन्स में ये बैटरी मिलती है. Honor Win में 100W की वायर्ड और 80W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है. इसमें 27W की रिवर्स चार्जिंग मिलती है. Win RT में भी 100W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.

