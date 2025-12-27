scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Honor ने लॉन्च किए 10000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा

10000mAh Battery Phone: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Honor ने दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. दोनों ही स्मार्टफोन्स में 10000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी ने Win और Win RT को लॉन्च किया है, जिसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. वहीं फोन का रियर कैमरा भी 50MP का है. आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

Advertisement
X
Honor Win और Win RT में 10000mAh की बैटरी मिलती है. (Photo: Honor)
Honor Win और Win RT में 10000mAh की बैटरी मिलती है. (Photo: Honor)

चीनी स्मार्टफोन कंपनी Honor ने दो नए स्मार्टफोन्स- Win और Win RT को लॉन्च किया है. ये फोन्स चीन में शुक्रवार को लॉन्च हुए हैं. लेटेस्ट स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है, जो 16GB RAM और 1TB तक के स्टोरेज के साथ आता है. इस सीरीज में 10,000mAh की बैटरी दी गई है. 

Honor Win में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और Win RT में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है. दोनों ही फोन्स में 50MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. ये फोन्स MagicOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Honor Win को कंपनी ने 3999 युआन (लगभग 51 हजार रुपये) की कीमत पर लॉन्च हुआ है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आते हैं. ये फोन 12GB RAM + 512GB स्टोरेज, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Honor X9c
Honor X9c Review: मिड रेंज बजट में स्टाइलिश फोन, प्रोसेसर है कमजोर
Honor 200 Pro पर मिल रहा डिस्काउंट
Honor 200 Pro पर बंपर ऑफर, Amazon Sale में 13 हजार का डिस्काउंट
Honor x7c 5g
50MP कैमरे वाला बजट 5G फोन हुआ लॉन्च, Amazon पर मिलेगा स्पेशल ऑफर
Honor X9c 5G
HONOR लाया अपना सबसे मजबूत फोन, मिल रहा डिस्काउंट और इतनी है कीमत
Honor X60 सीरीज हुई लॉन्च
108MP वाले दो 5G फोन्स हुए लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, जानिए कीमत

यह भी पढ़ें: Honor X9c Review: मिड रेंज बजट में स्टाइलिश फोन, प्रोसेसर है कमजोर

वहीं Honor Win RT को कंपनी ने 2699 युआन (लगभग 33 हजार रुपये) में लॉन्च किया गया है, जो 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. ये स्मार्टफोन 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. ये फोन ब्लैक, ब्लू और वॉइट कलर में आता है. 

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

डुअल सिम सपोर्ट वाले Honor Win और Win RT में 6.83-inch का FHD+ OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 6000 Nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. Honor Win में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Win RT में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है. 

यह भी पढ़ें: सस्ता हो गया Honor 200 5G फोन? अब इतनी रह गई है कीमत

Win स्मार्टफोन 50MP के वाइड एंगल लेंस, 12MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. वहीं Honor Win RT में 50MP + 12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इस फोन में भी 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 

फोन को पावर देने के लिए 10000mAh की बैटरी दी गई है. दोनों ही फोन्स में ये बैटरी मिलती है. Honor Win में 100W की वायर्ड और 80W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है. इसमें 27W की रिवर्स चार्जिंग मिलती है. Win RT में भी 100W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement