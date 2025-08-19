Honor X7c 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5200mAh बैटरी, इतने रुपये है कीमत

Honor X7c 5G की भारतीय बाजार में एंट्री हो गई है. चीनी ब्रांड ने भारत में इस फोन को दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. ये फोन इस हफ्ते के अंत में सेल पर आएगा. स्मार्टफोन को आप Amazon से एक्सक्लूसिव खरीद सकते हैं. कंपनी इस फोन को स्पेशल प्राइस पर ऑफर कर रही है.

ये ऑफर सिर्फ दो दिनों तक मिलेगा. Honor X7c 5G को पावर देने के लिए 5200mAh की बैटरी और 35W की चार्जिंग दी गई है. हैंडसेट Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है. आइए जानते हैं Honor X7c की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स.

कितनी है कीमत?

Honor X7c 5G की ओरिजनल कीमत का खुलासा कंपनी ने फिलहाल नहीं किया है, लेकिन ब्रांड ने इसका स्पेशल प्राइस का ऐलान कर दिया है. स्मार्टफोन 14,999 रुपये की कीमत पर 20 अगस्त को उपलब्ध होगा. ये हैंडसेट का इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जिस कीमत में आपको 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा.

ये ऑफर सिर्फ दो दिनों के लिए है. हैंडसेट दो कलर ऑप्शन- फॉरेस्ट ग्रीन और मूनलाइट वॉइट में आता है. आप इस स्मार्टफोन को Amazon से 6 महीने नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Honor X7c 5G डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. इसमें Android 14 पर बेस्ड MagicOS 8.0 मिलता है. स्मार्टफोन में 6.8-inch का TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 850Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर पर काम करता है.

इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं. स्मार्टफोन में 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो 2MP के डेप्थ सेंसर के साथ आता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 5MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन को पावर देने के लिए 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 35W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी.

