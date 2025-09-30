scorecardresearch
 

Honor X9c Review: मिड रेंज बजट में स्टाइलिश फोन, प्रोसेसर है कमजोर

Honor X9c Review: मिड रेंज बजट में Honor X9b एक अच्छा फोन था, जो अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से दूसरों से अलग था. इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने Honor X9c को भारत में लॉन्च किया. हालांकि, इस बार कंपनी ने इसकी मजबूती को लेकर कोई दावा नहीं किया है. आइए जानते हैं डेली लाइफ में ये फोन कैसा है.

Honor X9c में 108MP का कैमरा मिलता है. (Photo: ITG)
Honor X9c में 108MP का कैमरा मिलता है. (Photo: ITG)

Honor ने भारतीय बाजार में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो ज्यादातर लोगों की जरूरत होती है. हम बात कर रहे हैं एक ड्यूरेबल फोन की, जो रोजमर्रा के काम के साथ कुछ झटकों को भी झेल सके. Honor X9b ऐसा ही एक फोन था, जिसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने Honor X9c को लॉन्च किया. 

हालांकि, पिछली बार की तरह कंपनी ने इस फोन को लेकर कोई शोर-शराबा नहीं किया. ये स्मार्टफोन मार्केट में चुपके से इंट्रोड्यूस हुआ और अब तक साइलेंट ही बना हुआ है. हम पिछले कुछ वक्त से Honor X9c को इस्तेमाल कर रहा है. आइए जानते हैं क्या आपको इस फोन को खरीदना चाहिए. 

डिजाइन 

मिड रेंज बजट में आने वाले किसी भी दूसरे फोन की तरह इसका डिजाइन भी सधा हुआ है. यानी ना तो ज्यादा प्रीमियम ना ही बजट रेंज वाला लुक. फोन एक सर्कुलर रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है.

Honor X9c

इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा और फ्रंट में पिल शेप्ड कटआउट के साथ फ्रंट कैमरा. कुल मिलाकर फोन का डिजाइन डिसेंट है और ये हैंडली लगता है. आप इसे आसानी से एक हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डिजाइन के मामले में इस फोन को हम पूरे नंबर देंगे. 

यह भी पढ़ें: Honor X7c 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5200mAh बैटरी, इतने रुपये है कीमत

डिस्प्ले 

Honor X9c में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन कर्व्ड स्क्रीन के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4000 Nits की है. फ्रंट में आपको पिल शेप्ड कैमरा कटआउट मिलता है. रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें, तो स्क्रीन अच्छी खासी ब्राइट है. इस पर कलर्स भी वाइब्रेंट नजर आते हैं. डिस्प्ले से हमें कोई शिकायत नहीं है. 

Honor X9c

कैमरा 

स्मार्टफोन 108MP के मेन लेंस, 5MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 16MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है. Honor X9c का कैमरा डिसेंट है. डे लाइट में रियर कैमरा अच्छी क्वालिटी की फोटोज क्लिक करता है.

Honor X9c

हालांकि, ये अपने सेगमेंट का बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस ऑफर नहीं करता है. फ्रंट कैमरा भी डिसेंट एक्सपीरियंस ऑफर करता है. लो लाइट और डे लाइट दोनों ही कंडीशन में आप इस स्मार्टफोन से एवरेज फोटोज क्लिक कर सकते हैं. कैमरा के मामले में ये फोन ज्यादात लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: HONOR लाया अपना सबसे दमदार फोन, मिल रहा इतने हजार का डिस्काउंट

परफॉर्मेंस 

Honor X9c में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है. ये इस बजट में आने वाले ज्यादातर फोन्स के मुकाबले पुराना प्रोसेसर है. इस बजट में आपको Snapdragon 7s Gen 3 या Dimensity 8350 जैसे प्रोसेसर मिलते हैं.      

Honor X9c

हालांकि, स्मार्टफोन रोजमर्रा के आपके काम को आसानी से हैंडल कर सकता है. मगर आप इस पर हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हैं. इस पर मल्टीटास्किंग भी की जा सकती है. कुल मिलाकर अगर आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं. 

बैटरी 

फोन में 6600mAh की बैटरी दी गई है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ी है. इसमें 66W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. स्मार्टफोन को फुल चार्ज होने में लगभग एक घंटे का वक्त लगता है. सिंगल चार्ज में डिसेंट यूज पर हैंडसेट को आप पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें स्पीकर और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है. कॉलिंग के दौरान हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आई. 

बॉटम लाइन 

अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं, जिसके गिरने पर आपको उसके टूटने का डर ना रहे, तो ये फोन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसमें आपको अच्छी बैटरी, बेहतरीन डिजाइन, ठीक-ठाक कैमरा और परफॉर्मेंस मिलती है.

हालांकि, इस फोन के साथ एक चुनौती आफ्टर सेल सर्विस की है, जिसके बारे में आपको जरूर पता कर लेना चाहिए. वहीं इसका प्राइस भी 22 हजार रुपये के बजट में है. मगर सेल में आपको ये सस्ते में मिल सकता है. अगर ये फोन 18 हजार रुपये के बजट में मिलता है, तो आप इसे खरीद सकते हैं. 

आज तक रेटिंग- 8.5/10

---- समाप्त ----
