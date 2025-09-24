scorecardresearch
 

Haier AI TV लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलेगी बड़ी स्क्रीन, इतने रुपये है कीमत

Haier AI TV Price: हायर ने भारतीय बाजार अपने प्रीमियम स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने M92 सीरीज और M96 सीरीज को लॉन्च किया है. इसमें आपको कई सारे AI फीचर्स मिलेंगे. ब्रांड ने इस सीरीज के तहत 100-inch का स्मार्ट टीवी पेश किया है. हालांकि, इसकी कीमत सामान्य टीवी के मुकाबले काफी ज्यादा है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Haier ने दो स्मार्ट टीवी सीरीज को भारत में लॉन्च किया है. (Photo: Haier)
Haier ने दो स्मार्ट टीवी सीरीज को भारत में लॉन्च किया है. (Photo: Haier)

Haier ने भारतीय बाजार में दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं. दोनों ही ब्रांड के हाई-एंड प्रोडक्ट हैं, जो बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम प्राइस पर आते हैं. ब्रांड ने M92 और M96 सीरीज में लेटेस्ट QD-Mini LED AI TV को लॉन्च किया है. Haier M92 सीरीज में आपको 75-inch और 65-inch स्क्रीन साइज का ऑप्शन मिलेगा. 

वहीं कंपनी की M96 सीरीज में आपको 100-inch का मॉडल मिलेगा. इसके अलावा जल्द ही कंपनी 85-inch का स्क्रीन साइज भी इस सीरीज में जोड़ेगी. आइए जानते हैं इन दोनों स्मार्ट टीवी सीरीज की कीमत और खास फीचर्स. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

दोनों ही सीरीज के टीवी में आपको लगभग बेजल-लेस डिजाइन मिलता है. स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 98 परसेंट का मिलेगा. इसमें एडजस्टेबल हाइट स्टैंड मिलेगा. टीवी में QD Mini LED टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहतर ब्राइटनेस, डीप ब्लैक और विविड पिक्चर क्वालिटी ऑफर करता है. 

यह भी पढ़ें: Haier F9 वॉशिंग मशीन लॉन्च, मिलता है AI टच पैनल, इतने हजार रुपये है कीमत

ऑडियो और गेमिंग के लिए इसमें एडवांस सिस्टम मिलता है. टीवी में 144Hz रिफ्रेश रेट, VRR, ALLM, HDMI 2.1 और Dolby Vision गेमिंग जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है. दोनों ही टीवी सीरीज में कई AI फीचर्स दिए गए हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है. ये टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. 

यह भी पढ़ें: Haier ने भारत में लॉन्च किए दो नए रोबोट वैक्यूम क्लीनर, इतने रुपये है कीमत

दोनों ही स्मार्ट टीवी सीरीज में आपको ऑप्टमाइज मोशन, कलर, कॉन्ट्रास्ट और डीप विजुअल मिलेंगे, जो AI पर बेस्ड होंगे. इसमें एन्हांस फेस, फुड और रियलिस्टिक पिक्चर क्वालिटी मिलेगी. कुल मिलाकर ये टीवी प्रीमियम फीचर्स से लैस हैं, लेकिन इनके लिए आपको प्रीमियम प्राइस भी देना होगा.

कितनी है कीमत? 

Haier M92 सीरीज (QD-Mini LED 4K TV) की कीमत 1,05,990 रुपये से शुरू होती है. वहीं M96 सीरीज के 100-inch स्मार्ट टीवी की कीमत 3,99,999 रुपये है. इन टीवी को आप देश के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद पाएंगे. बता दें कि M96 सीरीज का टीवी 30 सितंबर से उपलब्ध होगा.

