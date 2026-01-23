अमेरिकी कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा Gemini, पूरी तरह से फ्री होगी ये सर्विस

हर साल लाखों स्टूडेंट SAT की तैयारी करते हैं, जिसकी मदद से अमेरिकी कॉलेज में एडमिशन मिलता है. अब Google Gemini स्टूडेंट की मदद से लिए आगे आया है. Gemini स्टूडेंट को SAT की तैयारी में मदद करेगा. इसकी जानकारी Google CEO सुंदर पिचाई ने पोस्ट करके दी है.
सुंदर पिचाई ने पोस्ट करके कहा कि स्टूडेंट के लिए अपडेट. अब स्टूडेंट पूरी तरह मुफ्त में SATs की की पूरी तैयारी जेमिनाई के साथ कर पाएंगे. इसके लिए The Princeton Review के साथ पार्टनरिशिप की है और उसका कंटेंट यूज कर पाएंगे.
आने वाले दिनों में और भी टेस्ट होंगे शामिल
पोस्ट में लिखा कि SAT की तैयारी आज से शुरू हो रही है और आने वाले दिनों में और भी टेस्ट को शामिल किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, यहां पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा. यहां स्टूडेंट अपना रिजल्ट और फीडबैक देख सकेंगे.
यह भी पढ़ें: Blackberry जैसा हुआ हाल! इस कंपनी ने क्यों बंद कर दिया स्मार्टफोन बिजनेस
गूगल सीईओ सुंदर पिचाई का पोस्ट
स्टूडेंट को फुल कोर्स मिलेगा
Gemini के इस अपडेट की मदद से स्टूडेंट को पूरा प्रैक्टिस पेपर जैसा मिलेगा. यहां इंस्टैंट फीडबैक और स्कोर दिखाएंगे. साथ ही जरूरत पड़ने पर सवालों को सॉल्व करने की भी सुविधा देगा.
यह भी पढ़ें: भूल जाएंगे चार्ज करना! आ रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन
कॉन्सेप्ट समझाने में करेगा मदद
कोई सवाल समझ ना आने पर Gemini उस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाई स्टेप समझाने में मदद करेगा. अगर किसी छात्र ने अनुमान से जवाब दिया और वह सही निकल गया, इसके बाद भी AI पूरी लॉजिक समझाकर यह सुनिश्चित करता है कि समझ पक्की हो, न कि सिर्फ किस्मत का खेल. Gemini अभी सिर्फ SAT प्रैक्टिस टेस्ट को शामिल किया है और सुंदर पिचाई कंफर्म कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में और भी एग्जाम कोर्स जोड़े जाएंगे.