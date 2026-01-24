भारत में लॉन्च Fujifilm का हाइब्रिड कैमरा, मिलेगी इंस्टैंट फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग

Fujifilm ने भारत में अपना न्यू कैमरा लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Fujifilm instax mini Evo Cinema है. इस कैमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग, क्यूआर प्लेबैक और इंस्टैंट फोटो प्रिंटिंग शामिल है. इसे हाइब्रिड इंस्टैंट कैमरा भी कहा जा सकता है.

कंपनी ने बताया है कि Fujifilm instax mini Evo Cinema कैमरे का डिजाइन की इंस्पीरेशन FUJICA Single-8 से ली है, जो 8mm मूवी कैमरा है और उसको साल 1965 में लॉन्च किया गया था.

कैमरे में दी है LCD स्क्रीन दी गई है

Fujifilm instax mini Evo Cinema में रियर LCD स्क्रीन दी गई है, जहां यूजर्स आसानी से प्रिव्यू देक सकेंगे. इसमें इमेज और वीडियो का प्रीव्यू देख सकेंगे. साथ ही इमेज प्रिंटिंग कमांड दे सकेंगे.

QR कोड से होगा फायदा

यहां वीडियो से किसी एक शॉट की इमेज बना सकेंगे और उस इमेज को आसानी से प्रिंट भी कर सकेंगे. साथ ही यहां वीडियो को QR कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके बाद अगर स्मार्टफोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो instax-style frame में वीडियो प्ले देख सकेंगे.

मोबाइल से भी हो सकता है कनेक्ट

मोबाइल ऐप की मदद से भी प्रिंट किया जा सकता है. इसके लिए कैमरा का डेडिकेटेड ऐप इंस्टॉल करना होगा और कमांड देनी होगी. इसका मतलब है कि फोन में मौजूद अन्य फोटो का भी प्रिंट हासिल कर सकते हैं.

साथ ही इसमें कई न्यू फीचर देखने को मिलेंगे, जिसका नाम Eras Dial है. नाम से ही पता चलता है कि इस फीचर की मदद से किसी एक टाइम पीरियड का इफेक्ट देखने को मिलेगा.

Fujifilm instax mini Evo Cinema की कीमत

फ्यूजीफिल्म ने बताया है कि इसमें 10 एरा बेस्ड इफेक्ट्स दिए गए हैं. इसकी प्रीबुकिंग शुरू हो चुकी है. इसकी सेल 28 जनवरी से होगी और इसकी कीमत 47,999 रुपये है.

