scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिला ने मैसेज के बाद कहा सॉरी, शख्स करता रहा चैटिंग और गंवा दिए 70 लाख

Bitcoin Scam का नया मामला सामने आया है, जहां बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शख्स के साथ 70 लाख रुपये की ठगी हुई है. विक्टिम को बड़ी ही चालाकी से शिकार बनाया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
बिटकॉइन स्कैम में गंवा दिए 70 लाख रुपये . (Photo: Unsplash)
बिटकॉइन स्कैम में गंवा दिए 70 लाख रुपये . (Photo: Unsplash)

साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां विक्टिम के बैंक खाते से 70 लाख रुपये उड़ा लिए हैं. महिला ने विक्टिम को बिटकॉइन में इनवेस्टमेंट का झांसा दिया. ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है. 

दरअसल, बेंगलुरु स्थित प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 50 साल के शख्स के पास टेलीग्राम पर एक महिला का मैसेज आया.

महिला ने खुद का नाम प्रिया बताया, इसके बाद उसने कहा कि वह किसी राहुल नाम के शख्स को मैसेज कर रही थीं और गलती से विक्टिम से पास पहुंच गया. महिला ने सॉरी कहकर मैसेज इग्नोर करने को कहा.

सम्बंधित ख़बरें

Google chrome agentic browser
Google की वॉर्निंग, दुनियाभर के 40% फोन पर मंडरा रहा खतरा
Realme 16 Air
iPhone Air जैसा स्मार्टफोन ला रहा ये चाइनीज ब्रांड, मिलेगी 7000mAh की बैटरी
Arijit Singh
इस स्मार्टफोन को यूज करते हैं अरिजीत सिंह, इतने लाख है कीमत
iPhone 16 is the best-selling model in India.
दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, नंबर-2 जान कर होगी हैरानी
Stock Market Rally
सोना-चांदी और क्रिप्‍टो क्रैश... अब शेयर बाजार में लौटेगी तेजी? क्‍या कह रहे एक्‍सपर्ट्स

टेलीग्राम के बाद वॉट्सऐप पर चैटिंग शुरू  

इसके बाद विक्टिम ने चैटिंग जारी रखी. फिर दोनों के बीच वॉट्सऐप नंबर शेयर किए गए. फिर महिला ने कहा कि वह लंदन बेस्ड कंपनी में काम करती हैं और अपने परिवार का बिजनेस चलाती हैं. लंबी चैटिंग के बाद महिला ने विक्टिम का भरोसा जीत लिया. 

बिटकॉइन में इनवेस्टमें की चर्चा हुई 

महिला ने बिटकॉइन ट्रेडिंग पर चर्चा शुरू कर दी है. महिला ने बताया कि बीते पांच साल के दौरान उन्होंने बिटकॉइन ट्रेडिंग से मोटी कमाई की है. 

Advertisement

इंस्टैंट प्रॉफिट का दिया लालच 

इसके बाद महिला ने विक्टिम को इनवेस्टमेंट के लिए राजी कर लिया और इंस्टैंट प्रोफिट का भी वादा किया गया. इसके बाद विक्टिम को एक लिंक शेयर किया गया. 

यह भी पढ़ें: Cyber frauds: दिल्ली की महिला को 1 हजार के बदले मिला 1,300 रुपये का रिटर्न, आखिर में गंवा दिए 23 लाख

भेजा एक लिंक और क्लिक किया 

आरोपी महिला ने विक्टिम को एक लिंक भेजा. विक्टिम ने जब लिंक पर क्लिक किया तो वह उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर गया, जो देखने में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसा था. 

शख्स ने तैयार किया अकाउंट 

इसके बाद शख्स ने वहां अकाउंट क्रिएट किया और 9 दिसंबर को पहला इनवेस्टमेंट किया. इस इनवेस्टमेंट का अमाउंट 50 हजार रुपये था. विक्टिम ने कुछ समय इंतजार किया और उनको डैशबोर्ड पर प्रोफिट नजर आने लगा. 

अलग-अलग बैंक अकाउंट में भेजे रुपये 

इसके बाद विक्टिम ने 8 अलग-अलग बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपये ट्रांसपर कर दिए. इसके बाद शख्स ने बैंक से लोन तक लिया और रुपये लगा दिए. विक्टिम को प्रोफिट के रूप में 2.6 करोड़ रुपये नजर आने लगे. 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: नवी मुंबई के व्यापारी से 1 करोड़ की ठगी, ठगों ने ऐसे ऐंठे रुपये

Advertisement

साइबर ठगी का भंडाफोड़ ऐसे हुआ 

साइबर ठगी का खुलासा तब हुआ, जब विक्टिम ने अपने प्रोफिट के रुपये निकालने की कोशिश की. इसके बाद विक्टिम के प्रयास असफल रहे. कस्टमर केयर पर कॉल किया तो उन्होंने और रुपये की डिमांड की. इसके बाद विक्टिम को समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुका है. फिर विक्टिम ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement