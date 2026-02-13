Apple को लगा झटका, क्या इन वजहों से एक दिन में साफ हो गए कंपनी के 18,276 अरब

Apple को एक बड़ा झटका लगा है. कंपनी के शेयर सिर्फ एक दिन में 5 परसेंट तक गिर गए हैं. अप्रैल 2025 के बाद कंपनी के शेयर में ये सबसे बड़ी गिरावट है. इसकी वजह Siri की लॉन्चिंग में देरी की रिपोर्ट्स का आना और कंपनी के न्यूज ऐप की रेगुलेटरी स्क्रूटनी को माना जा रहा है.

गुरुवार को कंपनी के शेयर 5 परसेंट गिरे हैं, जिसकी वजह से पिछले एक साल में कंपनी को मिली बढ़त अब खत्म हो गई है. डाउ जोन्स मार्केट डेटा के मुताबिक, इस गिरावट की वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यू 202 अरब डॉलर ( लगभग 18,276 अरब रुपये) कम हो गई है.

पिछले एक साल में दूसरी बड़ी गिरावट

ये कंपनी के इतिहास में एक दिन में हुई दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है. इससे पहले 3 अप्रैल 2025 में कंपनी को 311 अरब डॉलर का झटका लगा था. ट्रंप के टैरिफ ऐलान की वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यू में उस वक्त ये गिरावट आई थी.

ऐपल पिछले साल ही Siri का नया अपडेट जारी करने वाला था, लेकिन कंपनी ने इसे 2026 के लिए टाल दिया. अब एक बार फिर इसकी लॉन्चिंग में देरी होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं. Siri कंपनी का पर्सनल वॉयस एसिस्टेंट है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉपुलर होने के बाद काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है.

Siri की लॉन्चिंग में देरी बनी वजह

Siri को अपडेट करने के लिए कंपनी ने Google के हाथ भी मिला लिया है. इसके लिए कंपनी Google Gemini पर बेस्ड Siri का अपडेट ला रही है. अब इस अपडेट की लॉन्चिंग में भी देरी की जानकारी सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी अगले कुछ हफ्तों में अपडेट जारी कर देगी, लेकिन फीचर्स को धीरे-धीरे कई महीनों में रिलीज करेगी.

हालांकि, इस मामले में ऐपल ने कहा है कि उनकी तैयारी ट्रैक पर है और 2026 में नया अपडेट आएगा. इसके अलावा बुधवार को, फेडरल ट्रेड कमीशन के अध्यक्ष एंड्रयू फर्ग्यूसन ने ऐपल CEO टिम कुक को Apple News के टर्म एंड कंडीशन और क्यूरेशन पॉलिसी का रिव्यू करने के लिए कहा है.

सैमसंग को पिछाड़ बना टॉप सेलिंग ब्रांड

हाल में जब ऐपल के रिजल्ट आए थे, तो कंपनी ने अच्छा मुनाफा पोस्ट किया था. इसके अलावा ऐपल टॉप सेलिंग ब्रांड भी बन गया है. कंपनी ने 14 साल बाद Samsung को पीछे करते हुए टॉप स्पॉट को हासिल किया है. ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐपल चुनिंदा फोन्स को लॉन्च करता है, जो प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर आते हैं. कंपनी के फोन्स की पिछली तिमाही जबरदस्त मांग रही है.

