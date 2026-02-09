इस महीने Apple करेगा बड़ा धमाका, लॉन्च होगा सस्ता iPhone, फीचर्स मिलेंगे लाख रुपये वाले

Apple एक बार फिर अपने iPhone लाइनअप में नया फोन जोड़ने की तैयारी में है. खबरों के मुताबिक कंपनी जल्द ही iPhone 17e लॉन्च कर सकती है. लॉन्च की डेट और लॉन्च इसी महीने हो सकता है. इसके लिए कंपनी इवेंट नहीं करेगी.

और पढ़ें

नाम से ही साफ है कि ये iPhone 17 सीरीज़ का थोड़ा सस्ता वर्ज़न होगा. Apple पहले भी ऐसा कर चुका है, जब उसने iPhone SE लॉन्च किया था. लेकिन इस बार गेम थोड़ा बदला हुआ लग रहा है. ये iPhone 16e का अपग्रेड होगा.

iPhone 17e को ऐसे यूजर्स के लिए लाया जा रहा है जो iPhone लेना तो चाहते हैं, लेकिन हर साल 80-90 हजार रुपये खर्च करना उनके लिए आसान नहीं होता.

Apple जानता है कि इंडिया जैसे मार्केट में मिड-रेंज सेगमेंट बहुत बड़ा है. यहां लोग प्रीमियम ब्रांड चाहते हैं, लेकिन दाम थोड़ा कम होना चाहिए.

iPhone 17e में क्या खास मिल सकता है?

अब तक जो रिपोर्ट्स और लीक्स सामने आए हैं, उनसे ये साफ है कि iPhone 17e में फ्लैगशिप iPhone 17 वाला लेटेस्ट A19 चिपसेट दिया जा सकता है.

Advertisement

मतलब परफॉर्मेंस के मामले में फोन कमजोर नहीं होगा. Apple का फोकस यहां साफ दिखता है. कंपनी चाहती है कि सस्ता iPhone भी स्लो या पुराना महसूस न हो.

डिजाइन की बात करें तो ये फोन ज्यादा एक्सपेरिमेंट वाला नहीं होगा. उम्मीद है कि इसका लुक iPhone 16 या iPhone 15 जैसा ही होगा. बड़ा डिस्प्ले, फ्लैट साइड फ्रेम और सिंगल या ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है.

Apple आमतौर पर अपने सस्ते मॉडल में कैमरा और कुछ प्रीमियम फीचर्स काट देता है, ताकि मेन सीरीज़ का फर्क बना रहे.

Apple क्यों ला रहा है सस्ता iPhone?

यहां असली कहानी शुरू होती है. Apple अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप का ब्रांड नहीं रहना चाहता. कंपनी को इंडिया जैसे देशों से बड़ा बिजनेस चाहिए. इंडिया में हर साल करोड़ों स्मार्टफोन बिकते हैं, लेकिन iPhone का शेयर अभी भी कम है. वजह सीधी है. कीमत.

Samsung, Xiaomi और Vivo जैसे ब्रांड 20 से 40 हजार के बीच बहुत मजबूत फोन दे रहे हैं. इन फोनों में अच्छे कैमरे, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग मिल जाती है. Apple का सबसे सस्ता नया iPhone इससे काफी महंगा होता है. iPhone 17e इसी गैप को भरने की कोशिश है.

Apple जानता है कि अगर एक बार यूजर iPhone इकोसिस्टम में आ गया, तो वो आगे चलकर AirPods, Watch और MacBook भी ले सकता है. मतलब iPhone 17e सिर्फ फोन नहीं है, ये Apple का इंडिया में बड़ा जाल बिछाने का तरीका है.

Advertisement

क्या ये सच में सस्ता iPhone होगा?

अब सवाल ये है कि iPhone 17e सच में कितना सस्ता होगा. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये रेगुलर iPhone 17 से काफी कम कीमत पर आ सकता है.

लेकिन Apple की परिभाषा में सस्ता हमेशा रिलेटिव होता है. हो सकता है कि इंडिया में इसकी कीमत 55-65 हजार के आसपास रखी जाए. हालांकि भारत के लिहाज से 50 हजार रुपये तक के फोन सस्ते नहीं होते, लेकिन ऐपल नॉर्मल आईफोन इतने महंगे होते हैं कि ऐसे में ये सस्ता लग सकता है.

अगर ऐसा होता है, तो भी ये आम बजट फोन नहीं बनेगा. लेकिन जो लोग iPhone 12 या iPhone 13 यूज कर रहे हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है. उन्हें नया प्रोसेसर, नया सॉफ्टवेयर और Apple का लेटेस्ट सपोर्ट मिलेगा, बिना बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए.

इंडिया में लॉन्च और कीमत क्यों अहम है?

Apple अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है. iPhone के कई मॉडल इंडिया में असेंबल हो रहे हैं. इसका सीधा फायदा ये होता है कि टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगती है. यही वजह है कि हाल के सालों में iPhone की कीमतें इंडिया में थोड़ी कंट्रोल में आई हैं.

Advertisement

अगर iPhone 17e भी इंडिया में असेंबल होता है, तो इसकी कीमत और ज्यादा काबू में रह सकती है. Apple के लिए भी ये फायदेमंद है और यूजर्स के लिए भी. कंपनी को बड़ा मार्केट मिलेगा और यूजर्स को थोड़ा सस्ता iPhone.

यूजर के लिए फायदा क्या है?

iPhone 17e का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ज्यादा लोग Apple की दुनिया में एंट्री ले पाएंगे. उन्हें नया सॉफ्टवेयर मिलेगा, लंबे समय तक अपडेट्स मिलेंगे और iPhone का एक्सपीरियंस मिलेगा. जिन लोगों को सिर्फ WhatsApp, Instagram, कैमरा और वीडियो कॉल चाहिए, उनके लिए ये फोन काफी होगा.

लेकिन जिन लोगों को प्रो लेवल कैमरा, हाई ज़ूम या एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स चाहिए, उनके लिए 17e समझौता होगा. ये फोन Apple का सब कुछ सस्ता वाला वर्ज़न नहीं है, बल्कि ज्यादातर चीजें सस्ती कीमत पर वाला मॉडल है.

कुल मिलाकर गेम प्लान क्या है?

iPhone 17e Apple का सीधा मैसेज है कि कंपनी अब इंडिया जैसे देशों को हल्के में नहीं ले रही. ये फोन दिखाता है कि Apple अब सिर्फ अमीर मार्केट के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि मिड-रेंज यूजर्स को भी अपने सिस्टम में खींचना चाहता है.

अगर कीमत सही रखी गई, तो iPhone 17e इंडिया में Apple का सबसे पॉपुलर मॉडल बन सकता है. लेकिन अगर दाम ज्यादा हुआ, तो ये भी सिर्फ “थोड़ा सस्ता iPhone” बनकर रह जाएगा, जिसे आम यूजर दूर से देखेगा. अब असली सवाल ये है कि Apple इस बार इंडिया को सच में सीरियस ले रहा है या फिर ये सिर्फ एक और मार्केटिंग ट्रिक है.

---- समाप्त ----