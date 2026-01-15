iPhone Fold में इस्तेमाल होगा लिक्विड मेटल, ऐपल 15 साल से कर रहा टेस्ट

iPhone Fold का बहुत से लोगों को इंतजार है. कुछ तो इस फोन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं, ताकि एंड्रॉयड यूजर्स को जवाब दे सकें. ऐपल ने आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन हर दिन इससे जुड़ी कोई-ना-कोई लीक जरूर आती है.

लेटेस्ट अपडेट iPhone Fold के हिंज को लेकर है. कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रांड के इस फोन में लिक्विड मेटल का इस्तेमाल करेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी पिछले 15 साल से भी ज्यादा वक्त से इस मैटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है.

क्या होगा लिक्विड मेटल यूज करने से?

लिक्विड मेटल का इस्तेमाल करने से हिंज ज्यादा ड्यूरेबल होगा और फोल्डिंग पॉइंट्स पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा. फोन को बनाने में कंपनी नए टाइटेनियम मैटेरियल का इस्तेमाल करेगी. इससे ना सिर्फ फोन मजबूत होगा बल्कि उसका वजन भी कम होगा.

iPhone Fold का डिजाइन भी लीक हो चुका है. कंपनी इस फोन को बुक स्टाइल में बनाएगी, लेकिन इसका लुक सैमसंग के फोल्ड से अलग होगा. कंपनी Huawei वाले डिजाइन पर अपना स्मार्टफोन तैयार कर सकती है. यानी ये फोन बुक स्टाइल में ही फोल्ड होगा. मगर इसका आस्पेक्ट रेशियो अलग होगा.

क्या होंगे फीचर्स?

फोन की कवर स्क्रीन 5.49-inch की होगी. वहीं मेन स्क्रीन या अनफोल्ड होने पर स्मार्टफोन की स्क्रीन 7.76-inch की होगी. ये फोन साल 2026 के अंत तक लॉन्च होगा और सेल पर संभवतः अगले साल की शुरुआत में आएगा. ऐपल इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दे सकता है.

कुल मिलाकर Apple एक ऐसा फोल्डेबल iPhone बनाने पर काम कर रहा है, जिसमें स्क्रीन पर क्रीज कम हो. फोन फोल्ड रहने पर एक स्मार्टफोन की तरह नजर आए और अनफोल्ड होने पर किसी टैबलेट की तरह बन जाए. हालांकि, ये सब अभी कयास हैं. असली प्रोडक्ट जब सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि कंपनी वास्तव में क्या बनाना चाहती थी.

