अगले महीने लॉन्च हो सकता है ऐपल का सस्ता फोन, लीक हुईं iPhone 17e की डिटेल्स

Apple iPhone 17e launch date: ऐपल जल्द ही अपना एक बजट फोन लॉन्च कर सकता है. इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. हालांकि, ऐपल ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने कंपनी iPhone 17e को लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Apple iPhone 16e को पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया गया था. (Photo: ITG)
iPhone 17e चर्चा में बना हुआ है. माना जा रहा है कि ये फोन अगले महीने लॉन्च हो सकता है. पिछले साल फरवरी में iPhone 16e को कंपनी ने लॉन्च किया था. अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फरवरी कंपनी iPhone 17e को लॉन्च कर सकती है. हालांकि, ऐपल ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. 

ऐपल लॉन्च डेट की जानकारी देता भी नहीं है. पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि ऐपल अपने स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट नहीं बताता है, बल्कि इवेंट्स की डेट बताता है. खासकर बजट फोन्स को तो कंपनी सॉफ्ट लॉन्च कर देती है. ऐसा ही कुछ iPhone 17e के साथ हो सकता है. 

लीक हुए फीचर्स

अपकमिंग बजट iPhone की लॉन्च डेट को लेकर कुछ लीक रिपोर्ट्स भी आई हैं. Smart Pikachu ने चीनी सोशल मीडिाय प्लेटफॉर्म Weibo पर इस बारे में बताया है कि CES के बाद iPhone 17e का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है. इसमें 6.1-inch का आईलैंड डिस्प्ले और A19 प्रोसेसर मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में बड़ा ऑफर, सबसे कम कीमत पर मिलेगा iPhone 17

चूंकि CES 9 जनवरी को खत्म हो चुका है, इसका मतलब है कि फोन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा. यानी टिप्स्टर ये मानकर चल रहा है कि iPhone 16e का सक्सेसर इस साल फरवरी में लॉन्च होगा, लेकिन यहां एक पॉइंट और है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए. 

कहीं ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे आप

Apple अपने बजट फोन यानी iPhone SE को हर साल अपडेट नहीं करता था. कंपनी ने इस फोन को दो या तीन साल के अंतराल पर अपडेट किया है. iPhone 16e को कंपनी ने iPhone SE की जगह लॉन्च किया है. ऐसे में iPhone 16e से बाद iPhone 17e के लॉन्च होने का कयास सिर्फ नंबर सीरीज के आधार पर लगाया जा रहा है.

साथ ही iPhone 16e मार्केट में पहले iPhone SE जैसा कमाल भी नहीं कर पाया है. ऐसे में जरूर नहीं है कि ऐपल इस साल फरवरी में iPhone 17e को लॉन्च करे. 

यह भी पढ़ें: आ रही Amazon Sale, बस इतने हजार रुपये में मिलेगा iPhone 15

कब लॉन्च होगा Apple iPhone 17e?

ऐपल ने iPhone 16e को पिछले साल 19 फरवरी को लॉन्च किया था और इसकी सेल 28 फरवरी से शुरू हुई थी. अगर इसी शेड्यूल को मानकर चलें, तो iPhone 17e को कंपनी इस साल 18 या 19 फरवरी को लॉन्च कर सकती है और इसकी सेल भी फरवरी के आखिरी में शुरू होगी. 

ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐपल ने पिछले साल इस फोन को MWC के दौरान इस फोन को लॉन्च किया था. MWC 2026, 2 से 5 मार्च के बीच होगा. संभव है कि कंपनी इस दौरान अपने फोन लॉन्च कर दे. दोनों तारीखों में कुछ दिनों का ही फर्क है, तो कंपनी ऐसा कर सकती है.

