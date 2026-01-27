13 साल पुराने iPhone को ऐपल ने दिया 'जीवनदान', इतने साल तक कर पाएंगे यूज

एक स्मार्टफोन को आप कितने साल तक इस्तेमाल करते हैं. अमूमन लोग इसे 3 से 4 साल तक ही यूज कर पाते हैं, लेकिन ऐपल ने कुछ ऐसा किया है, जिसकी लोगों को उम्मीद तक नहीं थी. कंपनी ने अपने 13 साल पुराने स्मार्टफोन के लिए अपडेट जारी किया है. iPhone 5s के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया गया है.

और पढ़ें

ये फोन सितंबर 2013 में लॉन्च हुआ था. कंपनी का कहना है कि इस अपडेट के बाद लोग iPhone 5s को कुछ वक्त के लिए और इस्तेमाल कर पाएंगे. इस अपडेट को ऐपल ने iOS 26.2.1 के साथ रिलीज किया है. iOS 26.2.1 नए फोन्स के लिए जारी किया है.

किन फोन्स को मिलेगा अपडेटा का फायदा?

वहीं iPhone 5s के लिए iOS 12.5.8 स्पेशल अपडेट जारी किया गया है. ये स्पेशल अपडेट उन डिवाइसेस के लिए है, जो iOS 12 पर फंस गए थे. यानी इसका फायदा सिर्फ iPhone 5s को नहीं बल्कि iPhone 6 को भी मिलेगा. हालांकि, इन फोन्स को कितने लोग आज भी यूज कर रहे होंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: छह महीने बाद मिला खोया iPhone, दिल्ली को देखने का नजरिया बदला, पोस्ट वायरल

Advertisement

iPhone 5s को कंपनी ने 13 साल पहले 2013 में लॉन्च किया था. वहीं iPhone 6 को कंपनी ने 2014 लॉन्च किया था. ऐपल का ये कदम इसलिए भी मायने रखता है, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ज्यादातर अपडेट 3 से 4 साल के लिए मिलते हैं. हाल में सैमसंग और गूगल ने अपने फोन्स को 7 साल का अपडेट देना शुरू किया है.

कई फीचर्स करेंगे काम

हालांकि, इन कंपनियों ने 7 साल तक अपडेट का ऐलान किया है. ये अपडेट 7 साल तक मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा. वहीं ऐपल ने जो अपडेट जारी किया है, वो 13 साल पहले लॉन्च हो चुके फोन्स के लिए है. ये दिखाता है कि कंपनी अपने कंज्यूमर्स के बारे में भी सोचती है.

यह भी पढ़ें: चीनी कंपनियों को उनके मार्केट में ही Apple ने दी मात, iPhone की बंपर सेल

ऐपल की मानें तो iOS 12.5.8 अपडेट एक जरूरी सिस्टम सर्टिफिकेट के साथ आता है, जो iMessage, FaceTime और कई दूसरे फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है. इस अपडेट के बिना ऐसी सर्विसेस काम नहीं करती. ऐपल ने बताया है कि इन फोन्स पर ये कोर फीचर्स जनवरी 2027 तक काम करेंगे.

---- समाप्त ----