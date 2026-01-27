scorecardresearch
 
छह महीने बाद मिला खोया iPhone, दिल्ली को देखने का नजरिया बदला, पोस्ट वायरल

ट्रैवल व्लॉगर कृष यादव का iPhone दिल्ली में चोरी हो गया था, जो छह महीने बाद एक अजनबी की ईमानदारी से उन्हें वापस मिला. इस घटना को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने उस अजनबी की जमकर तारीफ की.

लोग बोले-दिल्ली तो दिलवाओं की है ही, लेकिन सब कुछ इरादे पर निर्भर करता है. ( Photo: Instagram/@wanderwithkrishh)
किसी खोई हुई चीज का वापस मिल जाना अपने आप में खुशी की बात होती है. लेकिन जब वह चीज कई महीनों बाद लौटे, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. ऐसा ही एक अनुभव ट्रैवल व्लॉगर कृष यादव के साथ हुआ, जिनका दिल्ली में चोरी हुआ iPhone पूरे छह महीने बाद वापस मिला. कृष यादव पहले दिल्ली को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस एक घटना ने उनकी सोच बदल दी. तो चलिए जानते हैं.

कैसे चोरी हुआ फोन?
कृष ने बताया कि उन्होंने जनवरी में अपना पहला iPhone खरीदा था. अगस्त में, अपने जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले, दिल्ली में उनका फोन चोरी हो गया. उन्होंने फोन ट्रैक करने की कोशिश की, शिकायत भी की, लेकिन जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो उन्होंने हार मान ली.

अचानक आया एक फोन कॉल
करीब छह महीने बाद, कृष को एक अनजान नंबर से कॉल आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम संदीप बताया, जो करोल बाग में पिज्जा की दुकान चलाते हैं. संदीप ने बताया कि एक ई-रिक्शा चालक उनके पास चोरी का फोन बेचने आया था, लेकिन उन्होंने फोन खरीदने के बजाय उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया. उन्होंने कृष से कहा- फोन मेरे पास सुरक्षित है, जब भी आप दिल्ली आएं, आकर ले जाइए.

ईमानदारी की मिसाल
कृष तुरंत बताए गए पते पर पहुंचे और संदीप ने बिना किसी सवाल या मांग के फोन उन्हें वापस कर दिया. इस पूरे पल को कृष ने अपने वीडियो में भी दिखाया है, जिसमें संदीप मुस्कुराते हुए फोन लौटाते नजर आते हैं. कृष ने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से धन्यवाद के रूप में जो बन पड़ा, वह किया. कृष ने कहा कि इस घटना ने उनका नजरिया बदल दिया. दिल्ली नहीं बदली, बल्कि मैंने दिल्ली के अच्छे लोगों को पहली बार देखा.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग संदीप की ईमानदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- दिल्ली तो दिल वालों की है. दूसरे ने कहा-दिल वाली की दिल्ली. एक और यूजर ने बताया कि उनका फोन भी दिल्ली मेट्रो में चोरी हुआ था, जिसे दिल्ली पुलिस ने दो महीने बाद वापस दिलाया.

